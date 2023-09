Santa Maria la Carità sconfitto dal Costa D’Amalfi

Il Santa Maria la Carità cade a Maiori, la formazione costiera del Costa D’Amalfi rifila quattro reti ai rossazzurri. Padroni di casa in casacca orange, ospiti con la prima divisa da gara blu. Mister Di Nola per la terza giornata di campionato disegna il suo undici con Borrelli tra i pali, retroguardia affidata a Vallefuoco, Esposito, Cascone e Somma, chiavi del centrocampo a Ammaturo, La Torre e Sannino, reparto offensivo con Greco e Senatore a supporto di Farriciello. La compagine di mister Proto risponde con Manzi, Matrone, Vuolo, Massa, Pepe, Proto, Martinelli, Caputo, Tagliamonte, Infante e Serpetiello.

La partita

All’ottavo si stappa la contesa, lancio dalla sinistra di Massa, Infante si sfila sul filo del fuorigioco e con un diagonale batte Borrelli. Dopo solo quattro minuti, al 12’ azione fotocopia ma dall’altra parte del campo, Tagliamonte raddoppia. Uno-due micidiale dei padroni di casa, il roster di mister Di Nola alza la testa e non si perde d’animo, prende in mano la partita e non fa prendere ossigeno al Costa D’Amalfi.

Alla mezz’ora dalla mattonella a lui congeniale Farriciello prova la botta da calcio di punizione, il numero uno locale Manzi respinge, sulla ribattuta nessuno riesce a spingere in rete e a dimezzare lo svantaggio. Il grido battagliero si ode fino all’ultimo minuto della prima frazione, Farriciello dai 25 metri controlla e fa partire la conclusione attenta la risposta del pipelet locale che si stende e devia in angolo. Cala il sipario sul primo tempo, i padroni di casa conducono per 2-0.

La seconda frazione si apre con l’ingresso di Maravolo e Troiano per Somma e Borrelli tra le fila ospiti, Santa Maria a trazione anteriore, all’undicesimo Greco lascia il posto a Correale. Al 60’ Senatore prova a riaccendere il match ma trova ancora un ottimo Manzi tra i pali a dire di no.

Il Santa Maria la Carità costringe l’undici costiero a rinchiudersi nella metà campo d’appartenenza ma è troppo timido per punire i locali, al 66’ Infante scucchiaia per Proto che in allungo da posizione dubbia cala il tris. Rete pesante per gli ospiti, dopo solo due giri di lancette Apicella fa più rotondo il risultato, dal limite lascia partire un bolide che si insacca sotto l’incrocio.