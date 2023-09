Procede allo Sporting Club Fontana il Torneo Open di singolare maschile “II Memorial Sergio Carpentieri” con montepremi da 5mila euro, al via il tabellone finale. Ricordiamo che le sfide tra i tennisti sono iniziate il 18 settembre all’interno del circolo di tennis, che si trova in via Amati n. 31, nel comune di Terzigno.

Il torneo è stato organizzato su circa 14 giorni: la prima settimana è stata dedicata allo svolgimento dei tabelloni di quarta e di terza categoria, mentre il 25 settembre i tennisti qualificati hanno fatto il loro ingresso nel tabellone finale di seconda categoria.

Si entra quindi nel vivo delle gare con la presenza dei giocatori più alti in classifica, tra questi: Antonio Massara (2.1), Giuseppe Caparco (2.2), Emanuele Bastia (2.2), Pasquale De Giorgio (2.2), Riccardo Di Nocera (2.3).

Il tabellone di terza categoria si è concluso il 24 settembre, con i seguenti qualificati al tabellone di serie B: Luca Donnarumma (3.2), Matteo Totaro (3.1), Matteo De Vincentis (3.1), Vincenzo Nasciano (3.1), Ivan Daniele Nastri (3.4), René Punzo (3.3), Emanuele De Martino (3.1).

Allo Sporting Club Fontana inizia il tabellone finale del Torneo Open “II Memorial Sergio Carpentieri”

Qualificato anche Michele Fontana (3.3), il Maestro nazionale dello Sporting Club Fontana, che partito dal tabellone di terza si è guadagnato poi l’accesso a quello di seconda categoria giocando due match in doppio turno. Si tratta di una ottima occasione per il Maestro Michele, che dopo 9 anni di stop a livello agonistico ha deciso di partecipare alla competizione.

Il presidente dell’associazione sportiva Antonio Fontana auspica uno svolgimento ottimale del torneo, proprio come è stato vissuto nella prima settimana. Fontana si è dichiarato soddisfatto, invitando gli appassionati e non a condividere questa esperienza. A monitorare l’andamento del torneo ci sono Clara Fontana (direttore di gara di quest’edizione) e Stefano Fontana.

Le interviste allo Sporting Club Fontana