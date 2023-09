Armato di pistola e con il volto parzialmente coperto da occhiali scuri e cappuccio entra in un bar e tenta di rapinarlo, ma viene affrontato dal titolare e dai clienti che lo costringono a scappare. Il fatto si sarebbe verificato nella mattina dello scorso 21 settembre, a Pompei.

Le fasi della tentata rapina sono state riprese da una telecamera di videosorveglianza posta all’interno del locale e il video ha trovato rapida diffusione sui social network.

Nel video si vede il rapinatore che, poco dopo essere entrato coprendosi il volto al passaggio davanti alla telecamera, prende per i capelli una donna costringendola ad inginocchiarsi, poggiandole una gamba sulla testa, restando in attesa di ricevere dal cassiere dell’attività commerciale l’incasso della giornata. mentre minaccia con una pistola il titolare.

Ma prima di recuperare i soldi, viene affrontato da un avventore che, con l’aiuto del titolare dell’attività e di altri clienti (c’è chi lo colpisce anche con una sedia di plastica), riesce a disarmarlo e ad allontanarlo.

Sul posto, in via Nolana, sono poi intervenuti i Carabinieri della stazione di Pompei e della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata che hanno sequestrato la pistola, risultata a salve. Sono in corso indagini per identificare l’autore della tentata rapina.