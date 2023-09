Ha riscosso grande successo l’intervento del consigliere della Città Metropolitana di Napoli delegato alla promozione del territorio, Vincenzo Cirillo al World Tourism Event, il salone mondiale del Turismo dei siti Unesco con sede a Torino, nella meravigliosa location di Palazzo Carignano, sede del primo Parlamento Italiano. Cirillo ha conquistato tutti i presenti con il focus dedicato alle bellezze del territorio dal titolo: “Città Metropolitana insolita e segreta”, in cui ha raccontato i tesori meno conosciuti nostrani e che meritano di essere divulgati e raccontati.

World Tourism Event, Vincenzo Cirillo (Città Metropolitana di Napoli): “Continuiamo a valorizzare le nostre bellezze”

Il consigliere, da sempre dedito alla promozione del nostro territorio e protagonista ed ideatore del format tv di successo “Fuori dal Comune”, ha riscosso un grande riscontro tra gli addetti ai lavori e non solo. “È stata davvero una bellissima esperienza prendere parte al World Tourism Event, il salone mondiale del Turismo dei siti Unesco. Ho riscontrato un grande interesse da parte di tutti rispetto ai nostri luoghi. Si pensi che la Rai ha deciso di aprire il Tgr Piemonte con me e la Città Metropolitana di Napoli un grande onore che testimonia l’importanza e l’interesse mondiale per i nostri luoghi, la nostra arte e la nostra cultura.

Ho vissuto un’esperienza fantastica: ho visto tanto interesse, tante persone che si avvicinavano per soddisfare le proprie curiosità verso i nostri territori, tutto questo mi ha riempito di orgoglio. Se l’Italia è il Paese che detiene più Siti Unesco al mondo, la Città Metropolitana di Napoli è uno dei territori che annovera più riconoscimenti come Patrimonio dell’Umanità, sia materiale che immateriale. Si pensi ai siti archeologici, famosi in tutto il globo, di Pompei, Ercolano e Oplontis, al Centro storico di Napoli, ai Gigli di Nola, all’arte dei pizzaiuoli napoletani, alla dieta mediterranea e altro ancora.

“Esiste una Città Metropolitana insolita e segreta”

Tuttavia, esiste una Città Metropolitana ‘insolita e segreta’, meno conosciuta ma di altrettanta bellezza, che non aspetta altro che di essere ‘scoperta’. Attraverso le mie deleghe, la mia passione per l’arte, la cultura, l’architettura e le bellezze paesaggistiche, continuerò ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, a valorizzare e a promuovere ovunque, le nostre bellezze, soprattutto quelle più insolite e segrete. Torno arricchito di nuove conoscenze, contatti ed entusiasmo. Pronto pianificare e progettare una vera e propria rivoluzione nel comparto del settore turistico avendo come centro la Città Metropolitana”, dichiara Cirillo.