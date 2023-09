Boscotrecase, presentato il progetto Spazi Civici di Comunità – Play District. Capofila la Vesuvio Oplonti Volley

Sport, salute, recupero sociale, spazi di aggregazione ed inclusione. Questo e molto altro è “Spazi Civici di Comunità – Play District”, il progetto patrocinato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale rivolto ai giovani dai 14 a 34 anni, presentato stamattina nel corso di una conferenza stampa presso l’Aula Consiliare del Comune di Boscotrecase (NA). Un progetto che vede in prima linea la A.S.D. Vesuvio Oplonti Volley, il team di pallavolo femminile di Torre Annunziata, inserita nel Girone I del Campionato Italiano di Serie B2, in collaborazione con il Comune di Boscotrecase e con il coordinamento della Cooperativa Sociale “l’Impronta” e dell’Associazione “Nuovi Orizzonti”.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti sono intervenuti il sindaco di Boscotrecase, Pietro Carotenuto; il Presidente del Consiglio Comunale, Carmela Sorrentino; la coordinatrice della Regione Campania “Sport e Salute”, Francesca Merenda; il presidente della A.S.D. Oplonti Volley, Angelo Cirillo; la coordinatrice del progetto in rappresentanza della Cooperativa Sociale “l’Impronta” e dell’Associazione “Nuovi Orizzonti”, Melania Miele.

Le dichiarazioni del Sindaco Carotenuto

“Abbiamo subito aderito a questo valido progetto di inclusione sociale e sportiva in partenariato con l’A.S.D. Vesuvio Oplonti Volley, capofila dello stesso, e delle due cooperative che si occupano delle attività extrasportive. L’Ente metterà a disposizione le proprie strutture e i propri spazi per la realizzazione delle attività previste dal progetto, che è in perfetta sintonia con la politica avviata dal Comune di Boscotrecase che ha inteso investire molto sullo sport, non solo come crescita psicofisica dei ragazzi, ma anche dando un valore sociale alla pratica sportiva intesa come recupero dei giovani e inserimento nelle attività sociali”.

Ha dichiarato la coordinatrice regionale Campania Francesca Merenda

“Siamo lieti della collaborazione con l’A.S.D. Oplonti Volley per l’attivazione di uno straordinario progetto di innovazione sociale che prevede non solo attività sportive, ma anche culturali e sociali, con l’obiettivo di offrire un’opportunità di crescita e di recupero per quei giovani che, ad oggi, non lavorano, non sono in cerca di occupazione e non hanno nemmeno intenzione di formarsi. Il progetto prevede, infatti, il coinvolgimento di figure specialistiche quali psicologi, educatori alimentari e sociologi per favorire il recupero di tutti i soggetti a rischio della cosiddetta vulnerabilità sociale. Ricordo, inoltre, che le attività sono totalmente gratuite”.

Le parole del presidente dell’Oplonti Volley Cirillo

“Siamo felici e orgogliosi di far parte di questo progetto ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Boscotrecase rappresentata dal Sindaco Pietro Carotenuto, il Dipartimento per le Politiche Giovanili, la Cooperativa Sociale “l’Impronta” e l’Associazione “Nuovi Orizzonti” che ci supporteranno dal punto di vista logistico ed operativo nelle attività progettuali in programma. Un’opportunità importante per i giovani che potranno usufruire di attività sportive e sociali in maniera del tutto gratuita per i prossimi 24 mesi. L’A.S.D. Oplonti Volley offrirà il proprio contributo non solo attraverso lezioni di pallavolo, ma anche con altre attività sportive quali pilates, yoga e danzo terapia”.

La coordinatrice del progetto Miele

“Noi ci occuperemo delle attività extrasportive, quindi incentrate più sul sociale tra cui: salute e alimentazione con la presenza di una nutrizionista per risolvere le problematiche legate a questo tema; poi ci occuperemo anche dell’ascolto con uno psicologo che farà da supporto a coloro che ne hanno bisogno; c’è anche l’attività di teambuilding per far sviluppare nei giovani lo spirito di squadra; in ultimo c’è il counseling per consentire nei ragazzi la crescita di abilità interpersonali”.

Ha detto il Presidente del Consiglio Comunale Sorrentino

“Insieme ai competenti uffici comunali sceglieremo dei giorni nei quali i giovani potranno recarsi presso l’Urp del nostro Comune per rilasciare i moduli di iscrizione al progetto e fornire istruzioni in riferimento all’adesione alle varie attività dello stesso”.

Boscotrecase, presentato il progetto Spazi Civici di Comunità – Play District. Capofila la Vesuvio Oplonti Volley

Gli “Spazi Civici di Comunità”, il cosiddetto “Play District”, sono parte integrante di un’iniziativa finalizzata a sostenere e finanziare progetti di innovazione sociale centrati sulla pratica sportiva, che prevedono la creazione e il rafforzamento di spazi civici, promuovendo il protagonismo giovanile e grazie a processi di empowerment individuale e collettivo all’interno di una più ampia prospettiva di inclusione sociale. Gli/Le interessati/e dovranno far pervenire la propria candidatura presentando presso la sede I.C. CARDINAL PRISCO, Piazza Municipio Boscotrecase. Per maggiori info: info@vesuvio-oplontivolley.com. Tel: 338.3861215