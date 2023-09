Distretto del Commercio: nasce il patto tra le comunità di San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio

Un importante passo avanti per lo sviluppo economico e territoriale è stato compiuto venerdì scorso al Comune di San Valentino Torio con la sottoscrizione dell’atto costitutivo del Distretto del Commercio “San Valentino-San Marzano”. I sindaci Carmela Zuottolo e Michele Strianese, insieme agli assessori delegati Rosanna Ruggiero (San Valentino Torio) e Angela Calabrese (San Marzano sul Sarno), hanno unito le forze per portare avanti questo ambizioso progetto, con il prezioso supporto degli uffici Suap dei rispettivi Enti, diretti da Onofrio Abronzo, Annamaria Vastola e Giovanni Pellegrino.

Questo atto costitutivo rappresenta un impegno concreto verso lo sviluppo integrato nei settori del commercio, del turismo e del terziario, e segna una pietra miliare per il rilancio del tessuto commerciale locale. “Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per rendere possibile questo risultato. Il Distretto del Commercio “San Valentino-San Marzano” rappresenta una strategia chiave per la nostra comunità, poiché ci consentirà di accedere ai fondi regionali destinati alle attività economiche. Siamo determinati a valorizzare e promuovere le nostre eccellenze locali“.

L’accordo di atto costitutivo è stato firmato anche dalle associazioni di rappresentanza imprenditoriale del commercio, tra cui Confesercenti Campania, rappresentata da Pasquale Giglio, la Confcommercio Campania, e l’associazione territoriale AssComm di San Valentino Torio, guidata dal presidente Arcangelo Saggese e dalla vice-presidente Rita Sarno, insieme alla Proloco San Valentino, presieduta da Antonio Vastola. Questo accordo segna l’inizio del processo di riconoscimento del Distretto presso la Regione Campania, un passo fondamentale per la pianificazione e lo sviluppo del settore commerciale.

Il Distretto del Commercio “San Valentino-San Marzano” si configurerà come un’entità unificata che coordinerà e organizzerà attività comuni, promuovendo le peculiarità e le risorse di un territorio ricco e variegato, e collaborando attivamente con le amministrazioni locali e le imprese del territorio.

“Con questo nuovo impulso, le comunità di San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno guardano al futuro con rinnovato entusiasmo. Siamo pronti a sfruttare appieno le opportunità offerte dal Distretto del Commercio per lo sviluppo economico e la crescita sostenibile del territorio”, ha dichiarato l’assessore al Commercio del Comune di San Marzano sul Sarno, Angela Calabrese.