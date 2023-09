Fuorigrotta; insegnante scuola d’Infanzia aggredita dai genitori di un alunno

L'episodio sarebbe avvenuto attorno alle ore 10,00 di questa mattina, in pieno orario di lezioni, con le aule piene di bimbi tra i 3 e i 5 anni

I carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli sono intervenuti a via Cariteo 46 in una scuola dell’infanzia: poco prima un’insegnante sarebbe stata aggredita a schiaffi in faccia dai genitori di uno dei suoi piccoli alunno.

L’episodio sarebbe avvenuto attorno alle ore 10,00 di questa mattina, martedì 26 settembre 2023, in pieno orario di lezioni, con le aule piene di bimbi. La scuola è frequentata dai bimbi da 3 a 5 anni e si trova accanto alla sede della X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta del Comune di Napoli.

Secondo alcune indiscrezioni i genitori avrebbero contestato i metodi di insegnamento della maestra, successivamente colpita con uno schiaffo in faccia. Le sarebbe stato anche lanciato contro un portapenne di metallo.

L’insegnante, una donna di 59 anni, è stata medicata nell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Per lei “shock emotivo e contusione cranica“, cinque i giorni indicati dai sanitari per la guarigione.

Le cause dell’aggressione sono ancora in corso di accertamento. Sono state avviate delle indagini da parte dei Carabinieri per definire le circostanze di quanto è avvenuto.