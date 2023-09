Il risultato tra Juve Stabia e Audace Cerignola è a reti bianche

La Juve Stabia supera indenne l’ostica trasferta contro l’Audace Cerignola: 0-0 il risultato finale al “Monterisi” nel Monday night della serie C. Con questo risultato i gialloblù si confermano in vetta alla classifica del girone C con 11 punti assieme al Latina, dopo la sconfitta interna della Turris contro il Picerno.

Il consuntivo ad oggi per il team guidato da mister Guido Pagliuca è di 3 vittorie e due pareggi con 7 reti all’attivo e solo una al passivo. Da segnalare i quattro clean sheet consecutivi da parte del portiere Thiam. Domenica prossima alle ore 18.30 la Juve Stabia incontrerà al Menti il Monopoli.

La partita

La partita dello stadio Monterisi è stata abbastanza equilibrata e alla fine il risultato può ritenersi equo. Un paio di occasioni per la Juve Stabia nella prima frazione di tempo, appannaggio delle vespe per la cifra di gioco, con Candellone e Piovanello che però non riescono a realizzare nonostante la buona posizione, nella ripresa gli stabiesi calano, la manovra offensiva diviene meno efficace e il Cerignola si fa vedere di più in avanti avendo il predominio del gioco e maggior spigliatezza e verve. Con il bomber Malcore costruisce anche una buona occasione non finalizzata. La squadra di casa reclama anche per un penalty nel finale per un atterramento in area di D’Ausilio. Alla fine il risultato è a reti bianche. Tra i migliori della Juve Stabia si segnalano Leone e Romeo, per il Cerignola Leonetti e Malcore.

Tabellino

Audace Cerignola (4-2-3-1): Krapikas, Russo, Martinelli, Tendardini, Tascone (71′ Ghisolfi), Ruggiero (90′ Sainz-Maza), Capomaggio, D’Andrea (71′ D’Ausilio), Leonetti(80′ Sosa), Malcore. All.:Tisci

Juve Stabia (4-2-3-1): Thiam, Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli(68′ Andreoni), Buglio(46′ Piscopo), Leone, Gerbo (68′ Erradi), Piovanello [68′ Marranzino (90’+2 Folino)], Candellone, Romeo. All.: Pagliuca

Arbitro: Calzavara di Varese. Ammoniti: Martinelli (AC), Mignanelli (JS), Baldi (JS), Leone (JS). Note: spettatori circa 3.000. Angoli: 6-4. Rec.: 1’pt-5’st.

Domenico Ferraro