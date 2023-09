Charlie Nguyen, regista e produttore cinematografico vietnamita, si occuperà del programma che Netflix ha deciso di sponsorizzare attraverso il Netflix Fund for Creative Equity, il progetto verrà guidato dalla casa produttrice Chanh Phuong Films in Vietnam. L’obiettivo è quello di scoprire e far crescere la prossima generazione di registi vietnamiti che hanno maggiore talento per la professione.

Si tratta di offrire a soli 30 aspiranti registi una formazione professionale, legata al mondo del cinema e della tv, tenuta da importanti operatori del settore di nazionalità vietnamita. Si punterà anche alla produzione di una serie limitata.

Il fondo della società statunitense che opera nella distribuzione streaming, nato nel 2021, ha già permesso a 700 registi, presenti nell’area Asia Pacifica, di poter svolgere e raggiungere i loro progetti cinematografici. Uno dei film sostenuti da Netflix, Pao’s Forest, ha infatti vinto il premio per il miglior cortometraggio all’Hanoi International Film Festival nel 2022. Il film è stato finanziato attraverso Cinema Beauty Vietnam Creative Economy Grant, per il concorso di cortometraggi destinato a registi provenienti dalle comunità sottorappresentate in Vietnam.

Netflix, sponsorizza un programma guidato dalla Chanh Phuong Films in Vietnam. Le parole di Charlie Nguyen

“Ogni storia significativa ha il potere di ispirare e trasformare la vita. Attraverso la narrazione, i sogni prendono il volo e i cuori vengono toccati. Quando ho saputo per la prima volta del Fondo Netflix per Equità creativa è diventato evidente che avevamo un’incredibile opportunità di collaborare e supportare i giovani aspiranti registi in Vietnam. Offrendo loro formazione pratica, tutoraggio e risorse preziose, possiamo coltivare le loro voci artistiche uniche e accendere la loro scintilla creativa, la loro voce affinché condividano le loro storie con noi, li aiuteremo a scoprire il coraggio di perseguire la loro passione e i loro sogni nel mondo del cinema”.

Le parole di Amy Sawitta Lefevre, responsabile degli affari esterni (APAC) di Netflix

“Crediamo che le grandi storie possano provenire da qualsiasi luogo ed essere amate ovunque e sappiamo da alcune delle nostre ricerche che l’inclusione dietro la telecamera può portare a una maggiore inclusione davanti alla telecamera. I programmi del Netflix Fund for Creative Equity in Asia-Pacific offrono un’opportunità unica per aiutare a formare e preparare la prossima generazione di talenti nella nostra regione al successo nel settore dell’intrattenimento, comprese le persone che potrebbero non avere accesso a una formazione di qualità. Sono entusiasta di poter continuare questo lavoro in Vietnam e formare altri 30 registi”.