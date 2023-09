Poggiomarino, arrestato 38enne di Nocera Inferiore: a suo carico una condanna a oltre 5 anni

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Marzano a Poggiomarino hanno notato un’auto che procedeva a velocità sostenuta.

I poliziotti hanno raggiunto e fermato l’auto e, nell’identificare gli occupanti, hanno notato il conducente particolarmente agitato e sprovvisto di documenti d’identità.

A quel punto aglio operatori non è rimasto che accompagnare l’uomo presso gli uffici di polizia dove hanno accertato che lo stesso, un 38enne di Nocera Inferiore, era destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale dovrà espirare la pena di 5 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione per associazione per delinquere, appropriazione indebita, ricettazione, falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

Inoltre il 38enne è stato denunciato per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità.