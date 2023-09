Casalnuovo, messa per Messina Denaro: la Polizia Municipale sequestra la chiesa della SS Annunziata di Licignano

Il sindaco era pronto a intervenire con un’ordinanza per bloccare la celebrazione della messa per il boss sanguinario, morto nei giorni scorsi. E’ stato però lo stesso parroco, don Tommaso Izzo, ad annullare l’evento per “prudenza pastorale”. Una vera e propria “follia” che ha portato il centro in provincia di Napoli alla per nulla edificante ribalta della cronaca nazionale. Il sindaco Massimo Pelliccia è intervenuto via social per chiarire la posizione della politica e della città tutta.

Sequestrato il seminterrato della Parrocchia SS Annunziata di Licignano

Intanto i primi ad intervenire sulla vicenda del parroco della chiesa Maria Ss Annunziata sono stati gli uomini della Polizia Locale. Nell’ambito dei controlli sulla chiesa sono emerse una serie di difformità urbanistiche per lavori realizzati all’interno degli spazi.

Alcune aree sono state preventivamente sottoposte a sequestro: seguiranno controlli ed accertamenti sulla vicenda.