Ischia, 24enne ubriaco in scooter si schianta contro un muro

La notte dei controlli dei carabinieri ischitani comincia in via provinciale Panza, nel comune di Forio. Un giovane in sella ad uno scooter ha proseguito la marcia dritto davanti a sé, senza considerare una curva. A sbarrargli la strada il muro perimetrale di un’abitazione contro cui si è schiantato.

Il 24enne è stato portato nell’ospedale Rizzoli, lievi le lesioni riportate. Lì i militari hanno accertato che il tasso alcolemico era pari a 2,50 g/l. L’uomo è stato denunciato mentre la sua patente ritirata.

A Procida, invece, i carabinieri della locale stazione insieme ai militari dell’ispettorato del lavoro di Napoli hanno denunciato due soci amministratori di una società che si occupa di lavaggio e verniciatura di natanti. I 2 hanno omesso di assicurare ai lavoratori la prevista formazione in materia di salute e sicurezza.

Denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio anche un procidano di 21 anni che è stato controllato a via Dante con un po’ di hashish. Nella sua abitazione altri 2 involucri con la stessa sostanza nascosti nei cassetti dei mobili della cucina. Sequestrati anche 3 coltelli intrisi di sostanza stupefacente, 1 bilanciano di precisione ed uno spinello di sostanza stupefacente del tipo “hashish” occultati all’interno di un cassetto del comodino della camera da letto.

I militari – durante i controlli a via Dante, via Roma e via Salita Castello – hanno segnalato alla prefettura 3 persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.