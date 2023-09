Raffica di colpi di pistola esplosi nella notte a Portici: in via Dalbono rinvenuti 12 bossoli calibro 9

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco sono immediatamente intervenuti in risposta alla segnalazione

Nella notte a Portici raffica di colpi di pistola: dodici colpi sono stati sparati in via Dalbono, una zona periferica che segna il confine con il Comune di San Giorgio a Cremano. I residenti hanno allertato le autorità, preoccupati per la sicurezza della loro comunità.

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco sono immediatamente intervenuti in risposta alla segnalazione. Sul luogo del crimine, hanno fatto una scoperta inquietante: 12 bossoli calibro 9 sparsi sul manto stradale. Inoltre, una Fiat Panda parcheggiata in zona presenta ben 10 fori da proiettili.

Le autorità stanno attualmente cercando di comprendere la dinamica esatta di questo atto di violenza. Si stanno esaminando due ipotesi principali: la possibilità che si sia trattato di una “stesa” in cui la vettura sia stata colpita accidentalmente, oppure che i proiettili siano stati sparati deliberatamente per trasmettere un messaggio mirato. La preoccupazione cresce anche a causa di episodi precedenti avvenuti nelle ultime settimane nella stessa zona di Portici.