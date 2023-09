Serie A: il Napoli finalmente fa il Napoli. Colpo Sassuolo, Inter ko, vincono e Lazio e Milan

L'Inter cade in casa e si accorcia la classifica. Napoli a meno quattro dalla vetta. Il Milan batte il Cagliari in rimonta e la Lazio fatica ma batte il Toro

Il Napoli torna alla vittoria e lo fa in maniera autoritaria: 4-1 all’Udinese con i gol di Zielinski (rigore), Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone. Colpo Sassuolo che sbanca San Siro e vince 2-1 contro l’Inter con Bajrami e Berardi. Vecino e Zaccagni fimano la vittoria (2-0) della Lazio sull’Atalanta.

Il Napoli vince e finalmente convince

Al Maradona dopo il caos delle ultime ore Garcia schiera titolare Osimhen, ma è Zielinski a trovare il vantaggio al 19′ su rigore. A fine primo tempo il nigeriano sigla il raddoppio. A inizio ripresa Kvara prende due volte il palo e poi segna 192 giorni dopo l’ultima volta. Accorcia Samardzic nel finale con un super gol, ma Simeone fa poker e chiude la partita.

La grande notte di Osimhen e del suo rapporto con i tifosi partenopei inizia da uno striscione emblematico nel pre-partita: “Oltre ogni singolo comportamento il rispetto per la maglia resta il primo comandamento“. Il nigeriano risponde con un gol ma la parte del leone la fa il georgiano Kvaratskhelia: una rete, due assist e due pali nel 4-1 con cui il Napoli travolge l’Udinese.

Il Sassuolo mette al tappeto l’Inter che resta in vetta ma raggiunta dal Milan

Primo ko in campionato per l’Inter dopo 5 vittorie di fila. La squadra di Inzaghi parte forte e crea tanto, ma la sblocca solo nel recupero del primo tempo con una giocata personale di Dumfries. Nella ripresa Berardi prima inventa l’assist per Bajrami (male Sommer nell’occasione) e poi con una magia da fuori area la ribalta.

Nerazzurri agganciati in vetta alla classifica dal Milan, il Sassuolo dopo la Juve stende anche l’Inter.

Lazio in affanno ma vittoriosa con il Torino

La Lazio torna a vincere (2-0 al Torino) e lo fa al termine di una gara particolarmente complicata. Primo tempo molto bloccato tatticamente e con pochissime occasioni. Nella ripresa, la Lazio preme e con una bella azione da destra trova il varco per servire Vecino che fa 1-0.

Il Toro concede spazi e i biancocelesti trovano il raddoppio con Zaccagni che batte Milinkovic Savic dopo un bell’assist di Felipe Anderson.

Risultati 6^ giornata

Juventus-Lecce 1-0

Cagliari-Milan 1-3

Empoli – Salernitana 1-0

Hellas Verona-Atalanta 0-1

Inter-Sassuolo 1-2

Lazio-Torino 2-0

Napoli-Udinese 4-1

Giovedì 28 settembre 18.30 Frosinone-Fiorentina / Monza-Bologna – 20.45 Genoa-Roma

Classifica Serie A

Inter, Milan 15, Juventus 13, Atalanta 12, Napoli, Lecce 11, Fiorentina 10, Sassuolo 9 Frosinone, Torino 8, Lazio, Verona 7, Bologna 6, Roma, Monza 5, Genoa 4, Udinese, Salernitana, Empoli 3, Cagliari 2.

Prossimo turno 7^ giornata

Sabato 30 settembre

15.00: Lecce-Napoli

18,00: Milan-Lazio

20.45: Salernitana-Inter

Domenica 1 ottobre

12.30: Bologna-Empoli

15.00: Udinese-Genoa

18.00: Roma-Frosinone

20.45: Atalanta-Juventus

Lunedì 2 ottobre

18.30: Sassuolo-Monza

18.30 Torino-Verona

20.45 Fiorentina-Cagliari