Si inaugura la nuova rubrica YouTube del Parco “La Scuola di Pompei” , la tv di Pompei on-line dedicata ai ragazzi e agli studenti

Si inaugura la nuova rubrica on-line “La scuola di Pompei” sul canale youtube del Parco, dedicata ai ragazzi e agli studenti per conoscere la storia di Pompei in maniera immediata, accedendo in diretta virtuale alle case e agli ambienti dei siti archeologici ma anche ai cantieri di scavo, tra nuove scoperte e attività in corso.

A spiegare gli scavi e le nuove scoperte archeologiche, il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel ma anche gli esperti sul campo, restauratori, archeologi, antropologi e tanti altri che periodicamente proporranno pillole video specificamente dedicate agli studenti che stanno approfondendo a scuola la storia romana e in particolare, Pompei e il suo territorio.

Un canale diretto, quindi, con gli alunni di tutte le scuole per entrare nel vivo e con curiosità nella storia. Un modo per preparare alla visita gli alunni che si apprestano a fare la loro esperienza didattica dentro agli scavi, ma anche per tenere acceso l’interesse di chi ci è già stato.

Link : https://youtu.be/FhWVKiZR9fo