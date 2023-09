Codici Bonus Casino Già Registrato: Migliora il Tuo Stile di Vita con Vantaggi Esclusivi

Giocare ai casinò online è una passione che pian piano sta conquistando sempre più utenti. Il suo successo lo si deve soprattutto al fattore internet che ci permette di giocare ovunque e in qualsiasi momento della giornata, senza dover trovare per forza un luogo adatto. Pensa se al posto di giocare dal tuo smartphone, con due semplici tocchi, dovessi invece recarti in un casinò, ad esempio quello di Montecarlo .

Per fortuna queste problematiche appartengono al passato e il futuro ci ha portato tantissime novità, primi fra tutti i bonus. La stragrande maggioranza dei giocatori online, quando deve scegliere un casinò o una piattaforma per il gioco d’azzardo, guarda sempre le promozioni disponibili. Questo perché i bonus non sono solo parte integrante del divertimento ma anche una dimostrazione di serietà da parte del sito.

Purtroppo però queste promozioni prima o poi finiscono e molti giocatori non sanno cosa fare. Stiamo parlando soprattutto dei giocatori occasionali, che amano giocare di tanto in tanto. Una soluzione l’abbiamo trovata e vogliamo proporla. Si tratta di codici bonus per chi possiede account già registrati e, di conseguenza, che non possono più ottenere bonus di benvenuto; in questo articolo ti mostreremo tutto quello che c’è da sapere.

Bonus casinò: un aspetto fondamentale

Questo articolo ha il preciso scopo di informarti sul mondo dei codici bonus casinò già registrato , ma dobbiamo fare prima un passo indietro. Devi sapere che ogni piattaforma dedicata al gioco d’azzardo che si rispetti ha una sezione dedicata alle promozioni, ce ne sono di tre tipi generalmente:

Benvenuto: si tratta di bonus che vengono elargiti alla prima registrazione di un account. Può essere richiesto un deposito minimo, come 5,10 o 20 Euro, oppure essere totalmente gratuito. Nel secondo caso, soprattutto, si cerca di dare la possibilità agli utenti di testare a fondo il casinò;

Temporali: sono promozioni a tempo, ad esempio giornaliere, settimanali o mensili. Regalano puntate o moltiplicatori per incentivare gli utenti a giocare in un determinato periodo;

Specifici: quest’ultimi sono promozioni legate a giochi, appunto, specifici. Ad esempio per i tavoli da poker, per la roulette o per le slot. Lo scopo è quello soprattutto di migliorare l’esperienza dei giocatori amanti di un determinato gioco.

Dunque avere un buon parterre di promozioni per un casinò non è importante, è vitale. L’avere come principale obiettivo il miglioramento dell’esperienza di gioco e della permanenza sulla piattaforma da parte dei giocatori, è l’essenza di un buon casinò. Ti consigliamo di non sottovalutare le proposte delle piattaforme prima di sceglierne una.

I codici bonus: funzionano veramente?

Spesso, soprattutto quando una piattaforma ha necessità di farsi pubblicità, rilascia dei codici bonus. Questi non sono altro che una serie di numeri e lettere che se inseriti alla registrazione di un account permettono di accedere a promozioni esclusive. Ottenerne uno è molto semplice, anche perché questi siti quando si tratta di fare promozione non badano a spese, e puoi tranquillamente trovarli su siti specifici.

Una volta ottenuto un codice bonus, non dovrai fare altro che raggiungere il sito al suo indirizzo internet e cliccare su “Registrati”, o “Apri un conto”. Si aprirà una piccola schermata dove sarà richiesto di inserire la propria email e una password, ma soprattutto di digitare un codice bonus se in possesso. Dopodichè basterà completare la registrazione inserendo tutti i dati richiesti. Ottenuto un account funzionante non dovrai fare altro che divertirti con i tantissimi giochi che il sito propone.

Questi bonus possono essere generici, dunque regalarti diverse cose, o specifici, come per giochi o sezioni del casinò. Potresti tranquillamente imbatterti per codici inerenti alle sezioni per le scommesse sportive, e sfruttarlo scommettendo sul campionato di Serie A appena iniziato .

Codici bonus per utenti già registrati

Fortunatamente le piattaforme per il gioco d’azzardo hanno deciso di non abbandonare gli utenti già iscritti alle loro piattaforme. Infatti da diverso tempo sono nati dei codici bonus sfruttabili anche da chi è già in possesso di un account. È un aspetto formidabile che mostra quanta cura i casinò impiegano per migliorare l’esperienza dell’utenza.

Sono tantissimi i giocatori che dopo aver usufruito completamente del proprio bonus abbandonano la piattaforma. Questo è un vero peccato perché dimostra che il casinò non ha davvero convinto l’utente. Grazie però a questi nuovi codici bonus, l’affluenza tornerà ad essere ai massimi livelli, con la speranza che questa volta la permanenza sia maggiore.

Conclusione

I casinò online sono aziende che investono su un determinato settore dell’intrattenimento per adulti, ovvero il gioco d’azzardo. È una responsabilità enorme per queste piattaforme perché devono gestire i soldi dei propri clienti. Dunque i codici bonus dedicati agli account già registrati sono un aspetto da non sottovalutare quando si testa la serietà di una piattaforma. Il regalare un qualcosa al fine di migliorare l’esperienza di gioco o dare maggior possibilità di valutare il proprio sito non è cosa da molti. Ora sta a te l’ultima parola, se sei un giocatore con già diversi account all’attivo quest’articolo ti sarà stato sicuramente d’aiuto.