Confucio Rebranded: i'Istituto Confucio di Napoli celebra il filosofo cinese

L’Istituto Confucio dell’Università di Napoli “L’Orientale” propone l’iniziativa “Confucio Rebranded” manifestazione che si inserisce nelle celebrazioni mondiali per l’anniversario della nascita del filosofo cinese.

L’incontro si terrà il 28 settembre 2023 presso la sala conferenze della Società Napoletana di Storia Patria che ha sede al Maschio Angioino.

“Confucio rebranded” titolo scelto per questa tavola rotonda, intende sottolineare le molteplici ‘trasformazioni’ dell’antico saggio nelle culture e nelle società contemporanee non solo cinesi o dell’Asia orientale.

Dal cinema ai fumetti, e persino su oggetti e gadgets, Confucio, perduto e ritrovato, si presta a letture serie e umoristiche, dimostrando così la sua capacità di attraversare la Storia restando al contempo austero maestro e icona pop.

Per tutti i curiosi e appassionati di cultura Cinese, ma anche per coloro che già da tempo conoscono e frequentano l’Istituto, è l’occasione giusta per avvicinarsi ad una civiltà antichissima e complessa attraverso la figura del pensatore, grande maestro della Cina antica, padre del Confucianesimo punto di riferimento essenziale per la cultura e la società cinesi.

All’incontro interverranno Sergio Brancato, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Martina Caschera, docente di letteratura cinese dell’Università degli Studi di Bergamo, Daniela Licandro, docente di lingua letteratura cinese dell’ Università degli Studi di Milano, Valeria Varriano, docente di lingua cinese dell’Università di Napoli “L’Orientale” e Chiara Ghidini, docente di Religioni e filosofie dell’Asia orientale Università di Napoli “L’Orientale”.