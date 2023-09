Ottaviano: “Mercatini al Palazzo Mediceo”, ecco il bando per l’assegnazione delle postazioni

Possono partecipare al bando solo artigiani che creano ovvero lavorano, anche solo in trasformazione, un prodotto fino al risultato finale

È consultabile sul sito del Comune di Ottaviano il bando per l’assegnazione delle postazioni ad artigiani, commercianti, hobbisti, ristoratori, eccetera per i “Mercatini al Palazzo Mediceo”, che si terranno a Ottaviano dal 2 al 17 dicembre.

Possono partecipare al bando solo artigiani che creano ovvero lavorano, anche solo in trasformazione, un prodotto fino al risultato finale da mettere in vendita; sono esclusi, pertanto, i semplici rivenditori di merce comprata presso terzi. On line è possibile consultare tutta la documentazione e reperire le informazioni necessarie

“Finalmente entra nel vivo l’organizzazione di una festa che riteniamo fondamentale per la città e per tutto il territorio. Sarà una festa per tutti, con il coinvolgimento delle associazioni, delle scuole, dei cittadini”, dichiara il sindaco Biagio Simonetti

Di seguito il link:

https://www.comune.ottaviano.na.it/it/news/mercatini-al-palazzo-mediceo-bando-di-partecipazione