Sabato 30 settembre alle ore 15.30 allo stadio Comunale Santa Maria andrà in scena la gara Santa Maria la Carità – Scafatese, valevole per la quarta giornata del campionato di eccellenza girone b. Il giorno della gara sarà possibile acquistare i biglietti d’ingresso presso la Biglietteria dello Stadio a partire dalle ore 14.00

Dopo le due vittorie consecutive di inizio campionato, il Santa Maria la Carità è caduto in quel di Maiori, la formazione sammaritana è uscita con le ossa rotte dalla trasferta costiera con il pesante passivo di 0-4. I primi due gol fulminei della compagine di mister Proto hanno complicato il piano gara di mister Di Nola, la reazione dopo il doppio svantaggio c’è stata ma non è bastata, nella seconda frazione il risultato si è fatto ancora più rotondo per i padroni di casa che comandano ora la classifica a punteggio pieno.

La Scafatese di mister Iuliano

C’è quindi l’occasione per rifarsi subito, sabato al comunale arriva una delle compagini più accreditate di questo campionato: la Scafatese di mister Iuliano che staziona al quinto posto in classifica con 7 punti frutto di due vittorie e un pareggio. Nell’ultimo turno con il Faiano, il roster canarino ha strappato i tre punti al fotofinish con un gol al 92’ di Trezza. I gialloblu sono così scesi in campo: Solombrino 04, Visconti 03, Masullo, Pietroluongo, Pagano, Trezza, Panico Cavaliere, Cinque, Tedesco, Gautieri

Sarà il secondo incontro di questa stagione tra il Santa Maria a Carità e la Scafatese, lo scorso 30 Agosto sul manto del Comunale nella gara valevole per la seconda giornata della Coppa Italia, i canarini si sono imposti con il risultato di 1-4, le reti sono state siglate da Labriola, Tedesco (x2) e Gautieri.

Le parole del tecnico Mario Di Nola, che ha così presentato la gara con la Scafatese

“Sarà una partita difficile come tutte le altre, incontriamo una delle favorite del campionato, dobbiamo fare la nostra partita perché il nostro Comunale deve essere il nostro fortino, dobbiamo cercare di vincere questa partita, la prepariamo per bene con tranquillità”