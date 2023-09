Casalnuovo, don Tommaso intendeva curare l’anima: “Nessuno si è indignato per le cure a Messina Denaro”

“Con rammarico si fa notare che lo Stato ha curato il corpo dell’uomo con le cure sanitarie migliori che non vengono date ad altri cittadini e nessuno si è indignato“. Lo ha scritto oggi don Tommaso Izzo, il parroco di una chiesa di Casalnuovo, finito nella bufera, ieri, perchè intenzionato a celebrare una messa in suffragio di Matteo Messina Denaro, poi annullata per “prudenza pastorale”.

Ancora con un post sulla pagina facebook della parrocchia, dove ieri il prelato ha anche chiesto scusa “per l’accaduto”, don Tommaso chiarisce che “in alcun modo si intendeva fare l’apologia di chi si è macchiato di crimini gravissimi che vengono anzi fortemente condannati e stigmatizzati, ma si voleva affidare alla Misericordia di Dio anche la sua anima proprio perchè fortemente macchiata da peccati. L’intenzione era volta a curare l’anima ma molti hanno protestato”.

Il parroco e i suoi collaboratori, si legge infine nel post, “confidano che il polverone sollevato e cavalcato da chi ha voluto sfruttare la notizia per scopi di popolarità, cessi quanto prima lasciando spazio alle numerose attività benefiche che da anni faticosamente si portano avanti nella parrocchia Maria SS. Annunziata come la mensa e le docce per i bisognosi e la costruzione di un dormitorio per i senzatetto ricavato da un edificio confiscato alla camorra”.