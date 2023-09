Casola di Napoli, abusivismo: capannone e vano bagno demoliti. Ordine di demolizione datato 2008

A finire a terra è stata una struttura in lamiera di ferro che occupava una superficie complessiva di circa 95 metri quadrati

Demolito un capannone abusivo oggetto di un ordine di abbattimento del 2008: è accaduto a Casola di Napoli, in località “Monticelli”, dove a finire a terra è stata una struttura in lamiera di ferro che occupava una superficie complessiva di circa 95 metri quadrati, completa e rifinita in ogni suo aspetto, dotata di impianto elettrico ed illuminotecnico.

Casola di Napoli, abusivismo: capannone e vano bagno demoliti

Si è proceduto contestualmente anche alla demolizione di un piccolo volume ad uso bagno, contiguo al capannone, che occupava una superficie complessiva di circa 5 mq, dotato di impianto di carico e scarico dell’acqua, oltre che dell’impianto elettrico. Il manufatto insisteva in zona E “agricola normale”.

Ordine di demolizione datato 2008

Inoltre, ricordano dalla Procura di Torre Annunziata, l’intero territorio comunale è sottoposto a tutela paesaggistica, sottolineando inoltre che “grazie anche alla incessante opera di sensibilizzazione, la suddetta demolizione è l’ennesima che ha avuto luogo da parte del proprietario del manufatto abusivo, in regime di autodemolizione, senza anticipazione di spese da parte del Comune interessato e della Cassa Depositi e Prestiti”.