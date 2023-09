Volla, Donato e Aprea: “L’amministrazione gonfia il disavanzo per ottenere il Dissesto”

Una amministrazione incapace di affrontare fattivamente il disavanzo di bilancio trovato al suo insediamento nel 2021 e oggi impegnata esclusivamente a raggiungere un obiettivo deleterio per la città di Volla. Questa in sintesi l’analisi, del resto dettagliatissima, protocollata presso gli uffici comunali già il 7 settembre scorso e che oggi diventa una vera è propria denuncia inviata alla Corte dei Conti.

A produrre l’attenta lettura dei conti comunali, e la successiva denuncia, i consiglieri Pasquale Donato e Ivan Aprea che, nella Pec inviata all’Organo di controllo finanziario, con oggetto “Bilancio di previsione 2022 – 2024 – Denuncia“, chiedono si faccia chiarezza sulle oggettive difficoltà finanziarie del Comune di Volla.

Nel testo della denuncia si legge: “Con la presente si allega copia della nota di denuncia che i consiglieri comunali Donato Pasquale ed Aprea Ivan hanno evidenziato le eventuali irregolarità ed illegittimità del Bilancio di Previsione 2022/2024 che hanno scaturito un maggior disavanzo tecnico“. Nella stessa missiva inviata alla corte dei conti i due consiglieri di opposizione hanno poi sottolineato: “Si comunica che ad oggi nessuna risposta è pervenuta da parte del Collegio che sia per il bilancio, per la salvaguardia degli equilibri e per l’assestamento hanno sempre espresso un parere favorevole sebbene alcune spese sono state coperte da entrare fantasma e di diversa natura“.

La denuncia partita oggi, arriva alla vigilia di un consiglio comunale, convocato per il 4 ottobre, e che al punto 10 dell’ordine del giorno riporta ancora una volta, “Dichiarazione di dissesto ai sensi dell’art. 244 del Dlgs 267/2000 – prot. 26262 del 7.09.2023“.

“L’amministrazione Di Costanzo le sta provando tutte per rovinare il futuro della nostra Città con il tentativo di portare Volla alla dichiarazione di Dissesto finanziario“, ha dichiarato Pasquale Donato. “Prima incapaci di gestire i conti della nostra Città – ha continuato Donato – e di provare a ripianare un disavanzo, a nostro avviso affrontabile con azioni serie e mirate, poi provando a gonfiare oltremodo, il pur consistente buco economico, per ottenere un provvedimento che marchierebbe e condizionerebbe la futura vita amministrativa di Volla“.

Oggi l’amministrazione, a detta dei due consiglieri ricorrenti, starebbe provando a forzare una dichiarazione di dissesto con numeri in bilancio “non veritieri“. Una decisione che definiscono “scellerata e mirata solo al mantenimento di una poltrona che avrebbero dovuto, dignitosamente, abbandonare già da un pezzo”.