Gli Atleti azzurri Special Olympics ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il 29 settembre, presso la Tenuta Presidenziale di Castel Porziano, in Provincia di Roma, alle ore 17.00, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto, unitamente ad altre Associazioni, la delegazione di Atleti Azzurri protagonista della splendida esperienza ai recenti Giochi Mondiali Estivi Special Olympics, Berlino 2023.

Lo sport che più ci piace – quello che permette alle persone con disabilità intellettive di esprimersi e di confrontarsi con sé stessi giocando e sperimentando insieme a tutti gli altri – ha celebrato a Berlino una magnifica festa. Gli Atleti di Special Olympics hanno affrontano questa ennesima esperienza sportiva con il sorriso e con la voglia di competere ma sempre con l’obiettivo di vivere un sogno. Ai Giochi Mondiali estivi hanno profuso tutte le loro forze e investito tutte le energie positive di cui sono ricchi. E questo è emerso dall’emozionante incontro di oggi.

Oltre 100 persone in maglia azzurra tra Atleti, Atleti partner senza disabilità intellettive insieme al Capodelegazione Chiaristella Vernole, al Vicepresidente Alessandro Palazzotti e al Direttore Nazionale Alessandra Palazzotti, sono stati ricevuti dal Presidente Mattarella in occasione della Festa conclusiva delle iniziative di carattere sociale, un evento che ricorre annualmente e che testimonia quanto il Presidente sia un riferimento umano e istituzionale sempre attento e vicino alle esigenze dell’Associazionismo sociale e sportivo italiano.

L’incontro è stato scandito dal caloroso saluto del Presidente Mattarella a tutti i presenti

“Benvenuti a Castelporziano. La vita sociale dell’Italia aspira ad essere – e deve essere – sempre di più quella di una vera comunità, composta da persone ciascuna diversa da ogni altra. Tutte con eguale dignità, con talenti differenti, con differenti creatività. A Castelporziano si cerca di fornire un contributo in questa preziosa e necessaria direzione, con una testimonianza di amicizia. L’amicizia sociale costituisce il clima, l’ambiente in cui può svilupparsi la solidarietà. È un moltiplicatore di solidarietà. Questo è il clima che si registra e si respira qui, oggi, in questo nostro incontro.

Nel primo video che abbiamo appena visto sono state poste alcune parole chiave. Ne ricordo alcune: accoglienza, partecipazione, solidarietà, comunità. È chiaro quindi che questa è una festa, una vera festa. La festa dell’amicizia e dell’inclusione, che conclude l’attività del 2023, qui a Castelporziano, dei centri estivi per anziani e per disabili. Che ha visto, in questi mesi, come protagonisti, ben settecento graditissimi ospiti. Ringrazio intensamente quanti vi hanno collaborato e vi collaborano, a partire dal personale della Presidenza della Repubblica a Castelporziano.

Ringrazio chi rende così coinvolgente questo nostro incontro: Tiberio Timperi. Ringrazio la Rai, la Peter Pan’s Band, la Fondazione Pistoletto, le Associazioni Quattrotto e Oltre Tango, la Scuola Apicio Colonna Gatti. E ringrazio quanti si sono generosamente resi disponibili per questo incontro, per questa occasione di festa e di amicizia: dall’Arma dei Carabinieri, alla Protezione civile, dal Genio militare, ai Vigili del fuoco, dalla Croce Rossa, alla Polizia locale di Roma. Ringrazio, con affetto particolare, il Coro delle Mani Bianche. Ancora una volta un saluto cordiale e un benvenuto a tutti. Auguri.”

Messaggi di speranza ed unità al fine di creare una società sempre più accogliente ed inclusiva

La sensibilità della più alta carica dello Stato ispira tutte le nuove generazioni: inclusione, supporto ed integrazione sono valori imprescindibili della nostra società civile e, sempre di più, i ragazzi di oggi, uomini e donne di domani, necessitano di messaggi di speranza ed unità al fine di creare una società sempre più accogliente ed inclusiva.

Gli stessi spunti che, quotidianamente su tutto il territorio nazionale, offre il lavoro capillare ed appassionato di Special Olympics. Attraverso lo sport crea un mondo in cui le persone con disabilità intellettive sono riconosciute per le proprie capacità e non discriminate per le loro differenze. Offre l’opportunità di scoprire attitudini e talenti, la fiducia in se stessi e la piena soddisfazione – sul campo di gioco e nella vita.