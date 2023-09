Canoa, al via la seconda tappa del Trofeo Due Golfi: a Castellammare di Stabia la “Gara Città delle Acque”

Il 1 ottobre si svolgerà la seconda tappa del Trofeo dei Due Golfi 2023, organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Castellammare di Stabia: gli atleti della canoa si sfideranno nella “Gara Città delle Acque” (Kayak da mare, Surfski e Paracanoa). L’anno scorso la manifestazione sportiva si disputò sempre nell’area stabiese (il 6 novembre, come quarta ed ultima tappa).

Il percorso ed altre info

Le categorie previste per la competizione sono ESORDIENTI, UNDER 14, UNDER 18, SENIOR, MASTER 1, MASTER 2 e OVER. Le imbarcazioni che potranno essere utilizzate saranno i Kayak da mare singoli ed i Surfski singoli (ammessi i Kayak Scuola). Il percorso è disposto nello spazio antistante il lungomare di Castellammare di Stabia e lungo lo specchio di mare in direzione Vico Equense: 2 Km verranno eseguiti dagli Esordienti e Under 14; 10 Km dovranno essere percorsi da tutte le altre categorie in gara. Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria, mentre al primo della categoria U 14 verrà consegnato il Trofeo “Città delle Acque 2023”.