Castellammare, schianto mortale sulla Sorrentina: a perdere la vita un motociclista 40enne

Si è verificato questa mattina intorno alle 8:30 un nuovo incidente mortale lungo la statale 145 nel territorio di Castellammare di Stabia. L’impatto frontale tra una moto di grossa cilindrata ed un suv all’imbocco del viadotto San Marco è costato la vita al centauro.

La sopraelevata è stata chiusa al traffico mentre sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale stabiese per i rilievi del caso e l’ambulanza del 118 che ha soccorso la donna alla guida dell’auto.

Non hanno potuto fare nulla per il motociclista morto sul colpo, mentre la donna che era con lui è stata ricoverata in codice rosso.

Gli agenti sono ora impegnati per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La moto viaggiava in direzione di Sorrento mentre l’auto procedeva verso i caselli autostradali. Il tratto che collega Napoli a Sorrento è stato momentaneamente chiuso, il traffico già intenso fin dalle prime luci del giorno si è completamente bloccato nelle due direzioni con i veicoli in transito dirottati verso le strade interne al centro di Castellammare.

Chi proviene da Sorrento viene deviato verso l’uscita obbligatoria di Gragnano, mentre i veicoli in arrivo dall’autostrada devono dirigersi verso Castellamare.