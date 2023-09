Napoli Quartieri Spagnoli: 32 scooter rimossi perché senza assicurazione

Carabinieri e Municipale tra i vicoli dei Quartieri. Caricata sul carro attrezzi e destinata al sequestro anche una Mercedes non assicurata, ma in strada

Scooter in strada, abbandonati, e non, tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli. Tutti senza assicurazione e potenzialmente pericolosi per i pedoni. Un intralcio per la circolazione e in alcune occasioni per i turisti e i residenti.

I carabinieri della Stazione locale, insieme a personale della Polizia Municipale di Napoli (Nucleo Veicoli Abbandonati), ne hanno individuati e rimossi ben 32. Sono stati sequestrati e portati in un deposito.

Caricata sul carro attrezzi e destinata al sequestro anche una Mercedes, lasciata in una zona pedonale a due passi da un attività commerciale. Anche l’auto era priva di assicurazione.