Santa Maria la Carità vincente contro la Scafatese, 2-1 il risultato

Il Santa Maria la Carità esce dallo stadio di casa vincente contro la Scafatese: 2-1 il risultato. I sammaritani reagiscono con forza dopo la pesante sconfitta di Maiori e rimangono agganciati ai vertici della classifica.

Mister Di Nola per la quarta giornata di campionato contro i gialloblù disegna il suo 11 con Borrelli tra i pali, cerniera difensiva con Vallefuoco, Esposito, Correale e Cascone, centrocampo nei piedi di La Torre, Sannino e Giardullo, Senatore e Greco a supporto di Farriciello. Mister Iuliano (Scafatese) risponde invece con Solombrino, Visconti, Masullo, Pagano, Esposito, Trezza, Panico, Cavaliere, Cinque, Labriola e Viscovich.

La partita

Primi venti minuti di studio per le due formazioni, brivido solo al 9’ sugli sviluppi di calcio di punizione Borrelli è costretto a smanacciare in angolo su una palla lunga sul secondo palo. Il primo lampo della prima frazione arriva al 42’ Giardullo si defila e lascia partire una rasoiata, attento Solombrino che si allunga e evita guai. È l’antipasto del gol che arriva dopo appena un giro di lancette, Farriciello si libera della marcatura, si allunga sulla corsia di destra arriva al limite e con la coda dell’occhio vede Senatore che stava arrivando dalle retrovie, il 10 dei padroni di casa appoggia in rete .

Il Santa Maria la Carità parte con il protossido d’azoto nel motore nella seconda frazione, dopo appena due minuti, l’asse d’attacco si inverte Senatore si veste da assist-man e dal fondo disegna per Farriciello, il numero 9 lasciato solo manca l’appuntamento con il gol. I canarini rispondono subito e al 48’ vanno vicini al pareggio, cross dalla sinistra e colpo di testa che finisce non lontano dal montante destro.

Il tecnico della Scafatese prova a rimescolare le carte e butta nella mischia Pietroluongo e Tedesco, è proprio quest’ultimo al 61’ a ristabilire la parità, dalla destra si accentra e lascia partire una parabola sul palo più lontano a cui Borrelli nulla può che raccogliere il pallone dalla rete.

Il tecnico sammaritano risponde inserendo Ammaturo nella zona nevralgica del campo per Sannino. I Canarini rinvigoriti dal gol, alzano la testa e provano a cavalcare l’onda, i padroni di casa giocano di rimessa con palloni lunghi verso il terminale offensivo che viene chiuso bene dalla coppia difensiva ospite

Alla mezz’ora della seconda frazione la Scafatese protesta per un gol annullato, la direzione arbitrale di Barletta su suggerimento degli assistenti annulla la rete per off-side. Mister Di Nola dalla faretra rossazzurra scocca Maravolo e Carotenuto che prendono il posto di Correale e Giardullo, mossa che lancia un chiaro segnale di non volersi accontentare del pareggio.

Dopo 7 giri di lancette Farriciello da centrocampo controlla e lancia in profondità Senatore, l’esterno lotta con i denti con il difensore gialloblù e riesce ad avere la meglio , arriva in area di rigore e di precisione batte Solombrino, di nuovo vantaggio dei padroni di casa , esplode il pubblico sammaritano.

Pronti, via il Santa Maria la Carità ha due occasioni per allargare il risultato prima con Maravolo e poi con Farriciello servito ancora da Senatore, il 10 locale lascia il rettangolo verde al 88’ supportato da applausi a scena aperta. Gli ultimi sette minuti (5’ di rec) compreso sono per cuori forti, i padroni di casa cacciano gli artigli e mettono in cascina tre punti pesantissimi.