Terremoti Campi Flegrei: due scosse in serata zona Solfatara. La paura dei residenti

Nuovo eventi sismici con due scosse avvertite da tutta l’area Flegrea. Un terremoto di magnitudo 2.2 della scala Richter è avvenuto nella zona Campi Flegrei, con epicentro localizzato nella zona alta della città di Pozzuoli. La scossa è stata registrata alle 22.04, l’epicentro ha una profondità di 2,8 chilometri.

Seconda scossa pochi minuti prima della mezzanotte

Una seconda scossa, magnitudo 2.5 della scala Richter, ad una profondità di 3 chilometri, è stata registrata circa due ore dopo, alle 23:57, con epicentro nei pressi di via Vigna a circa un chilometro dalla Solfatara.

Le scosse sono state registrate dalla sala operativa dell’Ingv-Ov, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – Osservatorio Vesuviano, di Napoli.

I due terremoti sono stati avvertiti distintamente a Pozzuoli, Agnano ed Arco Felice. Apprensione da parte dei residenti che segnalano di aver avvertito tremore accompagnato da un boato.

Il terremoto, segue una sequenza sismica caratterizzata da eventi di bassa magnitudo registrati in mattinata.

La paura dei residenti: la terra trema e in tanti pensano di abbandonare la propria casa

I due eventi sismici, oltre ad essere parte di una serie elevata di eventi che da settimane segnalano una intensificazione dell’attività sismica di tutta la zona tra Napoli e Pozzuoli, arrivano a pochi giorni dalla scossa di magnitudine 4.2 avvenuta appena qualche giorno fa, la scossa più forte degli ultimi 30 anni. Il continuo tremare della terra sta mettendo in forte apprensione i residenti che, nonostante gli annunci di governo e regione per nuovi piani di evacuazione ed esercitazioni per salvaguardare la sicurezza della popolazione, non riescono più a sentirsi sicuri nelle proprie case. In tanti stanno pensando di allontanarsi dall’area.