Si accendono i riflettori al PalaJacazzi di Aversa è tutto pronto per il secondo Memorial Rolando Di Meo, il triangolare di volley è organizzato appunto per ricordare colui che fece nascere nel lontano 1977 la G. S. Volley Aversa. Nella struttura di via Salvo d’Acquisto è previsto per il 30 settembre un triangolare con i padroni di casa della Wow Green House Aversa, la Shedirpharma Sorrento e la QuantWare Napoli. Un torneo con tre realtà della Campania che porteranno il nome della Regione in giro per l’Italia.

Appuntamento dalle 16.30 per la prima gara tra Sorrento e Napoli, a seguire Aversa giocherà prima contro la perdente della prima gara e poi la ‘finalissima’ con la vincente della prima sfida. L’ingresso sarà completamente gratuito.

Triangolare di volley al PalaJacazzi di Aversa: Memorial per ricordare Rolando Di Meo

Era il 21 novembre 2017 quando il ragioniere Di Meo salutò tutti i suoi familiari per volare al fianco degli angeli in un mondo migliore. Oggi dopo quasi 6 anni è ancora vivissimo nel cuore di tutti gli appassionati di pallavolo e degli aversani la sua immensa disponibilità e quel suo grande amore per la famiglia e per questo magnifico sport. Nel 1977 fu proprio lui a far nascere la G. S. Volley Aversa. Da ben 46 anni la famiglia Di Meo, prima con Rolando e poi oggi con Sergio e in futuro con Sergio Jr, porta avanti il sogno di regalare lo spettacolo del volley alla città e soprattutto di avvicinare migliaia di bambini allo sport per toglierli dalla strada. Indimenticabili le partite a bordo campo, Rolando Di Meo è stato il ‘Presidente’ della pallavolo ad Aversa. Ed oggi è doveroso tributargli una manifestazione che possa legarlo alla storia.

Le parole di Sergio Di Meo, figlio di Rolando e attuale patron della Wow Green House Aversa

“Abbiamo lavorato 30 anni insieme, è stato un punto di riferimento per me. Mi ha dato tanto in termini di valori e di modo di vivere. Era doveroso dopo il ritorno in Serie A2 ricordarlo con questo Memorial. Sono sicuro che la città sarà vicina alla nostra famiglia e accompagnerà i ragazzi in campo per quella che dovrà essere una festa per ricordare il mio amato papà. Resta nel mio cuore, ora e per sempre”.