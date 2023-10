Al Menti non si passa la Juve Stabia sconfigge 1-0 il Monopoli

Allo stadio Romeo Menti non si passa: la Juve Stabia sconfigge 1-0 il Monopoli con rete di Romeo nella ripresa e si erge come leader solitaria del girone C con 14 punti. I gialloblù hanno disputato un grande secondo tempo dopo un match molto tattico e bloccato nella prima frazione.

Numeri monstre per la Juve Stabia di mister Pagliuca, imbattuta e con un solo gol al passivo. Il Monopoli ha tentato il tutto per tutto nel finale con Thiam felino su due colpi di testa ravvicinati degli avanti pugliesi.

Juve Stabia con 3-5-2: in avanti Candellone e Piscopo, Andreoni fa l’esordio da titolare. Il Monopoli si schiera con il 4-2-3-1, con Spalluto in attacco. Nel tridente a supporto anche l’ex D’Agostino.

La partita

Al 10′ contropiede Juve Stabia: Romeo per Mignanelli in corsa sulla sinistra in area, gran diagonale dell’esterno che impegna severamente il portiere avversario. Il Monopoli è comunque propositivo e cerca la manovra offensiva con un buon fraseggio.

Al 30′ il Monopoli si fa vedere con Iaccarino su punizione dal limite sinistro, Thiam blocca. La partita è molto tattica e non si sblocca. Il primo tempo termina sullo 0-0.

Parte bene a inizio ripresa la Juve Stabia: al 3′ Buglio impegna di testa Perina che devia in corner. Al 26′ vantaggio Juve Stabia: è Romeo che la sblocca con un gran colpo di testa in area su cross dalla destra di Andreoni. Al 49′ magico Thiam che fa due grandi parata su colpo di testa di Santaniello e salva la vittoria per le Vespe.

Tabellino

JUVE STABIA (5-3-2): Thiam 8; Andreoni 6.5, Baldi 6.5, Bachini 6.5, Bellich 6.5, Mignanelli 6.5 (38′ st Folino sv); Romeo 7 (38′ st Erradi sv), Leone 6.5, Buglio 6.5 (43′ st Gerbo sv); Candellone 6 (43′ st Rovaglia sv), Piscopo 5.5 (20′ st Piovanello 6). All. Pagliuca 7.

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina 6; Hamlili 6, Fazio 5.5, Cargnelutti 5.5, Ferrini 6; Vassallo 6 (35′ st De Santis sv), Iaccarino 6; Borello 6.5, Starita 6, D’Agostino 5.5 (40′ st Peschetola sv); Spalluto 5 (20′ st Santaniello 6). All. Tomei 6.

Arbitro: Virgilio di Trapani 5.5. Guardalinee: Taverna-Chiavaroli. Marcatori: 26′ st Romeo (JS). Ammoniti: Romeo (JS), Fazio (M), Bellich (JS), Erradi (JS), Iaccarino (M). Note: spettatori circa 2.500. Angoli : 6-6. Recupero: 1’pt- 5′ st.

Domenico Ferraro