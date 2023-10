San Marzano sul Sarno avrà il suo palazzetto dello sport

Il Comune di San Marzano sul Sarno ha recentemente confermato la fattibilità tecnica di un ambizioso progetto: la costruzione di un moderno palazzetto dello sport del valore di circa un milione di euro. Questa iniziativa è stata resa possibile grazie alla partecipazione al bando nazionale “Sport e Salute”, il quale offre la possibilità di ottenere un contributo massimo di 700 mila euro per progetti volti a promuovere l’attività sportiva e il benessere nella comunità.

La sindaca di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo, ha manifestato il suo impegno nella realizzazione di questo importante progetto per la città. “Stiamo lavorando instancabilmente per garantire opportunità sportive di alto livello ai nostri cittadini, in particolare ai giovani,” ha dichiarato la sindaca. “Un palazzetto dello sport all’avanguardia rappresenta un investimento nella salute e nel benessere della nostra comunità”.

Il progetto di fattibilità tecnica, del valore di 936 mila euro, è stato elaborato dall’ufficio tecnico comunale e rappresenta un passo decisivo verso la realizzazione del palazzetto dello sport. Il Comune ha già predisposto un cofinanziamento di oltre 200 mila euro, che sarà affiancato al contributo massimo di 700 mila euro ottenuto attraverso il bando. Questo sforzo congiunto renderà possibile la costruzione di una struttura sportiva all’altezza delle esigenze della pratica sportiva professionale.

La sindaca Zuottolo ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per il futuro della città. “Vogliamo offrire ai nostri giovani atleti e a tutti i cittadini la possibilità di praticare lo sport in un ambiente di alta qualità,” ha affermato.

“Questo nuovo palazzetto dello sport sarà in grado di rispondere alle esigenze di chiunque desideri coltivare la passione per lo sport, contribuendo così a rafforzare la nostra comunità. Voglio ringraziare tutta la mia giunta per questo risultato, compreso il vicesindaco Marco Iaquinandi”.

Questo progetto rappresenta un ulteriore impegno del Comune di San Marzano sul Sarno verso la promozione dello sport e del benessere tra i suoi abitanti. La città guarda al futuro con determinazione, con l’obiettivo di offrire sempre migliori opportunità ai suoi cittadini e di diventare un punto di riferimento per l’attività sportiva professionale nella regione. “Manteniamo le promesse per garantire sport ai massimi livelli a San Marzano sul Sarno”, ha detto il vicesindaco Iaquinandi.