Terremoto: magnitudo 2.9 in area flegrea. Dalla mezzanotte numerose scosse registrate

Prosegue senza sosta lo sciame sismico che sta interessando i Campi Flegrei. Quella registra oggi pomeriggio non è l'unica scossa di questo 1 ottobre

Un terremoto di magnitudo 2.9 si è verificato nella zona dei Campi Flegrei, a Napoli. La terra ha ancora tremato per diversi secondi alle 15:33:09, a una profondità di 2 km.

Come sempre, la scossa è stata registrata dalla Sala Operativa INGV-Osservatorio Vesuviano ed appunto localizzata ancora una volta nell’area dei Campi Flegrei, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8330, 14.1390, a metà strada tra la città di Pozzuoli e il cratere degli Astroni.

In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma “dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni“.

Prosegue senza sosta lo sciame sismico che sta interessando i Campi Flegrei. Quella registra oggi pomeriggio non è l’unica scossa di questo 1 ottobre. Dalla mezzanotte sono diverse le scosse registrate dagli strumenti, tutte però di bassa intensità.

In particolare, secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, una scossa di magnitudo 2.1 è avvenuta alle 3.15, seguita tre minuti dopo da una di magnitudo 1.4. Alle 6.42 è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.2 e alle 8.22 una scossa di 1.3. Nessun danno viene segnalato.

Da giorni l’area è oggetto di un tremore della terra sempre più frequente e di maggiore intensità: l’evento più forte si è registrato il 27 settembre: un terremoto di magnitudo 4.2, la più alta degli ultimi 40 anni.