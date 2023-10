Castellammare, tenta furto in un box di via Mascia: arrestato 21enne di Santa Maria la Carità

A Castellammare di Stabia arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia locale un giovane di 21 anni di Santa Maria la Carità, Vincenzo Barba, già noto alle forze dell’ordine.

Castellammare, tenta furto in un box di via Mascia

L’episodio si è verificato intorno alle 3:30 del mattino, quando i militari sono stati allertati tramite il numero d’emergenza 112. La segnalazione riguardava un box-deposito situato in via Francesco Mascia, contenente diversi elettrodomestici. Sul posto, i carabinieri hanno sorpreso due individui indossanti passamontagna e guanti mentre stavano cercando di forzare la saracinesca del deposito.

Alla vista dei militari, i due sospetti hanno tentato una fuga disperata. Inizialmente, hanno gettato a terra una chiave stingi tubo da 60 centimetri per sviare i carabinieri, poi hanno corso in direzioni opposte per eludere l’arresto. Nonostante i loro sforzi, i carabinieri sono riusciti a catturare il 21enne a circa 500 metri di distanza, lungo viale Europa, non senza difficoltà.

L’arrestato dovrà rispondere di tentato furto e resistenza alle forze dell’ordine

Le indagini sono ancora in corso per identificare e arrestare il complice fuggito. Nel frattempo, l’arrestato dovrà rispondere di tentato furto e resistenza alle forze dell’ordine, mentre attende di essere processato. Nel corso dell’operazione, sono stati sequestrati sia il materiale utilizzato per il travisamento dei sospetti che l’oggetto utilizzato per effettuare il tentato scasso.