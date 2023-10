Castellammare, tragedia sul viadotto “San Marco”: sale a due il numero delle vittime. Non ce l’ha fatta la 42enne

L’impatto si è verificato intorno alle 9 di sabato mattina. La moto di grossa cilindrata sulla quale viaggiava il 40enne romano si è schiantata, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, contro un suv

Sale a due il bilancio delle vittime del gravissimo incidente mortale avvenuto nei giorni scorsi sul viadotto “San Marco”, il raccordo autostradale che collega la città di Castellammare con la statale 145 sorrentina e il casello dell’autostrada Napoli – Salerno. A perdere la vita è stato Paolo Balli, un 40enne romano che si trovava in vacanza in penisola sorrentina. Non ce l’ha fatta nemmeno Carolina Di Pangrazio, una donna di 42 anni (anch’ella romana) che si trovava con la vittima in sella alla moto.

Castellammare, tragedia sul viadotto “San Marco”

L’impatto si è verificato intorno alle 9 di sabato mattina. La moto di grossa cilindrata sulla quale viaggiava il 40enne romano si è schiantata, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, contro un suv che viaggiava in direzione Castellammare. L’impatto è stato tremendo. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto, dopo pochi minuti, si è recata un’ambulanza del 118. I medici hanno provato invano a rianimare il centauro, che purtroppo era praticamente morto sul colpo.

Le attenzioni si sono così spostate sulla 42enne che viaggiava sul sellino posteriore della moto. La donna è stata soccorsa e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale “San Leonardo”. Qui i medici le hanno riscontrato un trauma cranico e varie ferite su più parti del corpo. Sul luogo dell’incidente si sono recati i vigili di Castellammare, agli ordini del comandante Antonio Vecchione e del tenente Donato Palmieri, per effettuare tutti i rilievi del caso. Secondo i primi accertamenti, la moto viaggiava in direzione Sorrento quando si è verificato l’incidente.

Sale a due il numero delle vittime. Non ce l’ha fatta la 42enne

Il 40enne, dopo l’impatto, è stato sbalzato sul cofano dell’automobile ed è morto sul colpo. L’incidente ha provocato inevitabili ripercussioni anche alla viabilità. L’intero tratto è stato infatti chiuso al traffico per diverse ore e il traffico è stato deviato nelle strade del centro di Castellammare di Stabia. Intanto l’episodio riporta alla luce la pericolosità delle arterie stabiesi. Quello verificatosi sabato è infatti soltanto l’ultimo incidente di una lunga serie, che ha creato non poco allarme tra automobilisti e residenti. Diversi sono stati gli appelli lanciati alle forze dell’ordine, con la richiesta di attività per la messa in sicurezza delle strade del comprensorio.