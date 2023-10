Conclusa la seconda tappa del Trofeo dei Due Golfi 2023 a Castellammare di Stabia oltre 50 partecipanti

Si è conclusa nel migliore dei modi la seconda tappa del Trofeo dei Due Golfi 2023: a Castellammare di Stabia si sono visti all’opera oltre 50 partecipanti. I canoisti hanno animato con tenacia e passione una giornata sportiva organizzata egregiamente dalla Lega Navale Italiana (sezione stabiese). La società sportiva a fine gare ha anche offerto il pranzo a tutti gli atleti. Lo scorso anno la manifestazione si è svolta invece come quarta ed ultima tappa.

I praticanti, che si sono sfidati nella “Gara Città delle Acque” (Kayak da mare, Surfski e Paracanoa), hanno ricevuto poi, a fine competizione, le rispettive medaglie e premi. Come da regolamento al primo classificato della categoria Under 14 è stato consegnato il Trofeo “Città delle Acque 2023”, quest’anno si tratta di Scala Anthony del Circolo Nautico Marina di Alimuri.

Ricordiamo che le categorie in gara sono state quelle degli ESORDIENTI nati dal 2012 e successivi, UNDER 14 nati dal 2009 al 2011, UNDER 18 nati dal 2005 al 2008, SENIOR nati dal 1984 al 2004, MASTER 1 nati dal 1973 al 1983, MASTER 2 nati dal 1962 al 1972, OVER nati dal 1961 e precedenti. Per quanto riguarda il percorso in acqua gli Esordienti e gli Under 14 hanno svolto 2000 metri, mentre tutti gli altri canoisti hanno pagaiato per ben 6000 metri.

Le società che hanno partecipato alla gara del 1 ottobre

Cinque le squadre che hanno presenziato con i loro tesserati alla seconda tappa del Trofeo dei Due Golfi 2023 – “Gara Città delle Acque”: Lega Navale Italiana sezione Castellammare di Stabia, Circolo Nautico Marina di Alimuri, Circolo Canoa Club Salerno, Circolo Ilva Bagnoli, Lega Navale Italiana sezione Salerno. (LE FOTO DELLA GIORNATA).

“Nell’incantevole cornice del Golfo di Napoli, nello spazio di acqua prospiciente Castellammare, un nutrito gruppo di canoisti ha preso parte alla manifestazione. I risultati sono riportati nel box ‘Bandi e Risultati’ della pagina regionale ospitata sul sito federale”, ha comunicato il Comitato Regionale FICK Campania, che ha anche pubblicato alcune foto dell’evento annunciando il link per accedere alla lettura dei risultati (I RISULTATI E LE CLASSIFICHE PER CATEGORIA – GARA “CITTA DELLE ACQUE” 2° TAPPA DEL TROFEO DEI DUE GOLFI).

Andrea Ippolito