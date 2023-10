Fuochi molesti nelle notti di Castellammare di Stabia, numerose segnalazioni: cittadini svegliati di soprassalto dalla criminalità?

Fuochi molesti nelle notti di Castellammare di Stabia. Sono numerose le segnalazioni provenienti in particolar modo dal rione “Savorito” (ma anche da altri rioni a rischio criminalità). Il motivo è sempre lo stesso. Fuochi d’artificio esplosi nel cuore della notte, un appuntamento diventato ormai una fissa per tanti stabiesi, svegliati di soprassalto. Ma cosa si nasconde dietro questa nuova mania?

Potrebbe trattarsi di segnali lanciati dalla camorra: un’imminente scarcerazione, l’arrivo di una partita di droga considerevole, ma anche una importante vincita alle scommesse oppure, più semplicemente, una ricorrenza come un compleanno oppure un onomastico. Fatto sta che le batterie di fuochi pirotecnici infiammano ormai quasi ogni notte il cielo stabiese. Piazzate lì, in punti topici del quartiere o del rione, affinché il messaggio subliminale possa giungere forte e chiaro a tutti. Agli affiliati del clan e ai rivali, alla gente comune e un po’ a tutti.

Che i boss e i gregari del clan amino festeggiare le ricorrenze importanti per la famiglia, servendosi di spettacoli pirotecnici, è un fatto risaputo: nascite, battesimi, comunioni, matrimoni. E non solo. Nel migliore dei casi i fuochi partono alle 23, la maggior parte a mezzanotte, ma anche all’una di notte. Poi ci si mettono anche privati cittadini che per festeggiare anche una semplice ricorrenza “sparano” fuochi in orario serale. Diverso è il discorso degli spettacoli pirotecnici artistici affidati ai professionisti del settore, molto meno rumorosi e belli da vedere.