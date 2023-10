Juve Stabia, primo posto in classifica di serie C

La prima domenica di ottobre regala alla Juve Stabia un bel cadeau: primo posto in classifica nel girone C di serie C, con 14 punti dopo 6 giornate. Alle spalle delle Vespe c’è il Benevento con 13 e quindi Picerno, Latina e Foggia a 11. Il primato in solitaria per gli stabiesi manca dall’aprile 2019 quando’ si centro’ la promozione diretta in serie B.

Chiaramente siamo solo a inizio stagione, ma sicuramente un ottimo segnale dai gialloblù che sono partiti con l’obiettivo della salvezza e di raggiungere quanto prima quota 40. Ricordo che nella giornata di ieri la Juve Stabia ha colto contro il Monopoli la terza vittoria di fila in casa, dopo Avellino e Potenza.

I numeri della squadra

I numeri della squadra di mister Pagliuca sono davvero interessanti: solo una rete al passivo in 6 incontri, clean sheet da 5 turni e squadra tuttora imbattuta. Le otto reti segnate hanno contribuito a questo “magic moment” della squadra del presidente Langella e del direttore sportivo Lovisa.

Contro il Monopoli mister Pagliuca ha mostrato le doti di Fregoli, visto che ha cambiato ancora una volta modulo tattico applicando il 5-3-2. Juve Stabia tignosa e coriacea con marcature a uomo di Andreoni sull’ex D’Agostino e Baldi su Starita. Inoltre davanti Candellone ha contribuito a fare sportellate area avversaria. Ottime le incursioni di Mignanelli sulla sinistra dove nel primo tempo ha sfiorato il gol su assist di Leone.

Nella ripresa la Juve Stabia ha alzato il ritmo avendo la meglio su un buon Monopoli grazie ad una magia di Romeo su colpo di testa da assist di Piovanello. Sugli scudi il portiere stabiese Thiam che ha salvato la vittoria dei suoi all’ultimo secondo del match, su un doppio intervento su colpi di testa ravvicinati in area, prima di Santaniello e poi di Starita. Una doppia parata di grande reattività che equivale a un gol segnato.

In attesa del Potenza e della trasferta di Brindisi

Mercoledì sera alle 20.45 la Juve Stabia incontra allo stadio Menti il Potenza, per il primo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia serie C. Mentre domenica prossima ci sarà l’ostica trasferta a Brindisi alle ore 18.30 per difendere il primato in classifica. Per mister Pagliuca il mantra è di mantenere i piedi saldi a terra, senza fare voli pindarici, ma sempre pronti al classico “morso” per tenere alta la concentrazione dei suoi calciatori, sostenuti da un pubblico sempre più numeroso nel fortino del “Menti”.

Domenico Ferraro