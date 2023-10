Terremoto di magnituto 4.0 nei Campi Flegrei: paura e preoccupazione, in tanti in fuga da casa

Nuova scossa di terremoto con epicentro nel Campi Flegrei, ma avvertita nettamente anche a Napoli. L’epicentro è stato registrato in prossimità di via V traversa Pisciarelli. La forte scossa è avvenuta alle 22.08, e, secondo i rilievi dell’Osservatorio vesuviano, costola territoriale dell’Ingv, il movimento tellurico sarebbe avvenuto ad una profondità di 3 km, con epicentro a 40.8300 di latitudine e a 14.1500 di longitudine. Molta la gente che si è riversata per strada, tra Pozzuoli, Bacoli e i quartieri di Napoli di Fuorigrotta e anche ai Colli Aminei.

Terremoto di magnituto 4.0 nei Campi Flegrei: tanta rabbia ed esasperazione

Questa scossa è stata preceduta da una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei, con una magnitudo massima preliminare di 4.0 (±0.3). Non sono giunte segnalazioni di danni alla sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Napoli. Anche la Sala Situazione della Protezione Civile Regionale, in collaborazione con le strutture di protezione civile nazionale, ha confermato che non ci sono danni rilevanti da segnalare.

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha utilizzato la pagina Facebook del Comune per fornire informazioni importanti ai residenti. Ha indicato che per eventuali segnalazioni di danni o disagi, è possibile chiamare la Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 081/8551891 e la Protezione Civile al numero 081/18894400.

Nei post social, tanta rabbia ed esasperazione. Solo nel mese di agosto sono oltre 1.100 le scosse di terremoto, moltissime quelle percepite. Tra i residenti di Pozzuoli serpeggia malumore mista a rabbia e gli appelli al sindaco rimbalzano sulla pagina Fb del Comune.

Le testimonianze sui social raccontano di una scossa di pochi secondi ma intensa, avvertita anche nei quartieri di Napoli confinanti con l’area dei Campi Flegrei, soprattutto ai piani alti degli edifici. Nonostante la mancanza di danni segnalati, il centralino dei Vigili del Fuoco di Napoli è stato sommerso di telefonate, e molte persone hanno scelto di non rientrare nelle loro abitazioni per paura di nuove scosse, mentre altri aspettano con le valigie, pronti a trasferirsi da parenti o amici per sentirsi più al sicuro.

Paura e preoccupazione, in tanti in fuga da casa

Ci sono state segnalazioni di cadute di calcinacci nei Campi Flegrei, vetri rotti ad Agnano e persino un boato udibile in un video di telecamere di videosorveglianza che sta circolando sui social media.

Tra i residenti, c’è un diffuso senso di rabbia e frustrazione. Molti chiedono chiarezza sulle informazioni riguardanti la magnitudo del terremoto. “Vogliamo la verità, non può essere che questa scossa sia del quarto grado. Non ci dicono la verità”, si legge in un post. Molti genitori hanno invece paura per la stabilità di scuole e palestre: “Attendiamo il peggio o ci evacuate prima”. E ancora: “Per favore le scuole, i nostri figli non hanno prezzo”.

La situazione rimane fluida, e le autorità locali stanno continuando a monitorare la stabilità degli edifici pubblici e privati nella zona colpita dal terremoto. Gli aggiornamenti saranno forniti regolarmente per mantenere la popolazione informata e al sicuro durante questa sequenza sismica.