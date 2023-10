Tennis, a Terzigno si è concluso il Torneo Open: il “II Memorial Carpentieri” va al siracusano Antonio Massara

Il “II Memorial Sergio Carpentieri”, Torneo Open Maschile organizzato dallo Sporting Club Fontana di Terzigno, termina con la vittoria – punteggio di 6/3 6/0 – del tennista siracusano Antonio Massara (2.1, già n. 465 della classifica ATP) che è tesserato con il Tennis Club Match-Ball Siracusa, in finale contro Bastia Emanuele (2.2) che invece è tesserato con l’associazione pugliese Circolo Tennis “M. Longo” Corsano.

Massara ha superato in semifinale Di Nocera Riccardo (2.3, del Tennis Club Napoli) per 6/0 3/0 rit., mentre Bastia ha battuto Caparco Giuseppe (2.2, del Tennis Club Vomero) per 6/1 6/4.

La competizione, con un montepremi da 5mila euro è iniziata il 18 settembre ed ha visto il completamento sia dei tabelloni di Quarta che di Terza categoria, il 25 settembre. I tennisti qualificati hanno fatto il loro ingresso nel tabellone finale di Seconda categoria. Si sono registrati 109 giocatori in gara, di questi ben 36 classificati in serie B.

“Lo staff si dichiara soddisfatto dell’esito di questo evento e si prefigge l’obiettivo di aumentare il numero di iscritti per la scuola tennis e aumentare il numero di tornei under e kinder”, sono le dichiarazioni della società organizzatrice.

I complimenti dei Circoli Tennis dei due finalisti

“Circuito Open – Vittoria di Antonio Massara a Terzigno. Ad una settimana dall’inizio della Serie A1 Antonio si aggiudica il “Memorial Sergio Carpentieri” dello Sporting Club Fontana (5K Montepremi). Ha superato in semifinale Di Nocera (2.3) per 6/0 3/0 rit. ed in finale Bastia (2.2) col punteggio di 6/3 6/0. “Bravo Anto”, sono le parole del Tennis Club Match-Ball Siracusa per Antonio Massara.

“Complimenti al nostro tesserato Emanuele Bastia, finalista nel torneo open svoltosi a Terzigno. Forza Emi e forza CT Corsano”, sono le parole del Circolo Tennis “M. Longo” Corsano per Emanuele Bastia.

