Vittoria della Vesuvio Oplonti Volley nel triangolare pre-season che si è tenuto sabato 30 settembre presso il “Palaiaquaniello” di Sant’Elia Fiumerapido (FR) dove la compagine di Torre Annunziata, ha affrontato, in due amichevoli, quella di casa dell’Assitec VolleyBall Sant’Elia e la Tor Sapienza di Roma.

A una settimana all’inizio del Campionato Nazionale di pallavolo femminile – serie B2, l’A.S.D. Vesuvio Oplonti Volley scalda i motori, partendo in quarta senza concedere nemmeno un set alle avversarie, che come le Oplontine sono impegnate nel Campionato di Serie B2. Due match giocati alla grande, che hanno testato il livello di preparazione delle atlete agli ordini del coachCiro Alminni.

Mister Alminni, insieme al suo staff, sta seguendo un ottimo programma di allentamento in questa fase di preparazione, cominciata da poco più di un mese. Il debutto stagionale avverrà domenica 8 Ottobre alle ore 18.00 sul difficile campo del Monopoli contro l’A.S. Labruna Monopoli, team composto da atlete di tutto rispetto che misureranno, già dalla prima giornata, le ambizioni delle pallavoliste della Vesuvio Oplonti Volley.

Le parole del presidente della Vesuvio Oplonti Volley Angelo Cirillo sul triangolare pre-season

“Le ragazze hanno fornito una grande prova in questo triangolare pre-season. Due test molto avvincenti con squadre che, come noi, hanno grandi ambizioni stagionali. Il livello di gioco espresso dalle nostre atlete ha messo in mostra ottimi schemi e intese personali che grazie a mister Alminni non possono far altro che migliorare. Avanti così. Tutti noi non vediamo l’ora di cominciare questa nuova avventura, sperando di essere tra i protagonisti di una stagione avvincente”.