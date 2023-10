La Givova Scafati rende noto che, sebbene il campionato di serie A 2023/2024 sia già iniziato e si sia disputato un match interno, la campagna abbonamenti stagionale, intitolata “#pAssionegialloblu: vivila con noi!”, proseguirà fino al 14 ottobre 2023.

La dirigenza, con lo scopo di venire incontro alle esigenze ed alle richieste dei propri supporters, ha aperto una nuova finestra per l’acquisto delle tessere di abbonamento fino alla prossima gara interna del 15 ottobre, con uno sconto sull’originario costo, anche alla luce dell’avvenuta disputa di una gara interna prevista dal calendario.

Proseguirà la Campagna abbonamenti stagionale della Givova Scafati

Secondo lo schema di seguito indicato con i prezzi aggiornati dei vari settori, sarà prevista la possibilità di acquistare l’abbonamento in gradinata al costo ridotto in favore dei bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 ed i 16 anni e degli over 65, nonché per tutte le famiglie con uno o più figli iscritti ai settori giovanili, dal minibasket fino all’under 19 e tutte le famiglie delle società affiliate alla nostra Academy Scafati. I bambini sotto i 6 anni entreranno invece gratis.

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2023/2024 – SECONDA FASE

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Izzo € 470,00 n. d. Parterre laterale A e B € 280,00 n. d. Tribune A – B – C € 235,00 n. d. Gradinate Lamanna e Scafati € 140,00 € 95,00

Si ricorda infine, che le tessere di abbonamento saranno acquistabili solo ed esclusivamente con pagamento tramite pos presso il botteghino (NO CONTANTI), oppure con bonifico oppure ancora on-line sul sito www.go2.it.