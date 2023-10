“Crediti Fantasma – Capisci ammè”, frode da 2,4 miliardi di euro: blitz anche in Campania, indagati 10 imprenditori

Nell’ambito di un’operazione denominata “Crediti Fantasma – Capisci ammè” le forze dell’ordine stanno colpendo duramente una rete di truffatori che ha sfruttato un’enorme quantità di crediti fiscali falsi. Questa operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali di Roma, ha portato all’esecuzione di un provvedimento cautelare che include il sequestro preventivo di 195.829.110,00 euro e la custodia cautelare in carcere per uno degli imprenditori coinvolti.

“Crediti Fantasma – Capisci ammè”, frode da 2,4 miliardi di euro

L’operazione in corso è una fase successiva di un’indagine che ha iniziato la sua attività nel marzo dell’anno scorso. In quella fase iniziale, le autorità hanno arrestato 10 responsabili e condotto 73 perquisizioni in 18 province italiane. In quel contesto, sono stati sequestrati cassetti fiscali contenenti crediti d’imposta falsi per oltre 1,5 miliardi di euro. Successivamente, in maggio, sono stati effettuati ulteriori sequestri per un valore di 700 milioni di euro.

Blitz anche in Campania, indagati 10 imprenditori

L’intervento di oggi mira a impedire l’utilizzo di un ulteriore importo di crediti d’imposta ritenuti inesistenti. Questi 196 milioni di euro di crediti fiscali sono collegati a due società e 27 persone fisiche con sede dichiarata in diverse regioni italiane. Anche se non sono stati coinvolti nell’operazione iniziale, questi soggetti sono anch’essi titolari di partita Iva inattive o società fantasma. Le indagini delle autorità hanno rilevato incongruenze significative, come la dichiarazione di lavori effettuati presso immobili di cui non erano proprietari o che semplicemente non esistevano.