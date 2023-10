Questa sera c’è il Real: il classico europeo del Napoli. Gli azzurri a caccia della prima vittoria contro i blancos.

Per la formazione non dovrebbero esserci grossi dubbi per Garcia, mentre per Ancelotti ci sarà da decidere il terminale offensivo fra Rodrygo e Joselu

Dopo l’esordio vittorioso in Portogallo contro il Braga, il Napoli questa sera ospita al Maradona il Real Madrid. La squadra campione d’Italia in carica arriva all’incontro con un ritrovato entusiasmo: le roboanti vittorie contro Udinese e Lecce hanno caricato di nuovo l’ambiente. La squadra sembra essersi ricompattata, alcuni giocatori che stavano deludendo (Kvara, Lobotka, Anguissa) sembra stiano ritrovando la forma, l’agonismo e la brillantezza della passata stagione.

Il Real Madrid, invece, arriverà al Maradona da primatista della Liga e con un Jude Bellingham in forma strabiliante, sarà lui il pericolo numero uno per la difesa azzurra: 6 goal nella Liga e goal vittoria allo scadere nella gara d’esordio dei Blancos contro l’Union Berlin.

Napoli-Real Madrid sta diventando per i partenopei una sorta di classico europeo, il Real Madrid è una delle squadre che più volte hanno sfidato il Napoli, con le due gare del girone di questa edizione saremo a sei incontri su nove partecipazioni del Napoli alla massima competizione europea.

La serenità ritrovata all’interno della squadra ha caricato l’ambiente azzurro, già carico di per sé per la grande sfida contro gli spagnoli, difatti, i biglietti sono finiti poche ore dopo la messa in vendita.

Garcia sembra stia trovando la giusta amalgama, Natan si sta rivelando un buon difensore e stasera lo aspetta l’esordio europeo al fianco di Ostigard. Per la formazione non dovrebbero esserci grossi dubbi per Garcia, mentre per Ancelotti ci sarà da decidere il terminale offensivo fra Rodrygo e Joselu.

Probabili formazioni:

Napoli (4-3-3) – Meret, Di Lorenzo (C), Natan, Ostigard, Mario Rui, Lobotka, Anguissa, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Real Madrid (4-3-1-2) – Kepa, Carvajal, Nacho Fernández, Rudiger, Fran García, Kroos,Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.

Michele Mercurio