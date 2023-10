Striano, ritrovata in un pozzo la 56enne Lucia Alfano: la donna è in ospedale, si è attivata l’intera cittadinanza

Momenti di ansia e preoccupazione hanno sconvolto la piccola comunità di Striano, alla destra del fiume Sarno. Ieri mattina si è allontanata dalla propria abitazione Lucia Alfano, moglie e mamma di 56 anni, sofferente di depressione.

Striano, ritrovata in un pozzo la 56enne Lucia Alfano

È stata ritrovata oggi, nel primo pomeriggio, in un pozzo della campagna strianese verso Palma Campania dopo aver tentato il suicidio per la seconda volta. Aveva lasciato la sua abitazione intorno alle ore 10 a bordo della sua bicicletta celeste e non era più rientrata.

La donna è in ospedale, si è attivata l’intera cittadinanza

Ad attivarsi è stata l’intera cittadinanza, con il supporto dell’intera società civile, politica e del mondo del volontariato.

Raffaele Massa