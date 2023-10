Terremoto Campi Flegrei: scuole chiuse a Pozzuoli dopo la scossa di magnitudo 4.0

Le scuole nel comune di Pozzuoli resteranno chiuse nella giornata di martedì 3 ottobre. Lo annuncia il sindaco Gigi Manzoni.

“Dopo la scossa delle 22.08 di magnitudo 4.0 – spiega il primo cittadino puteolano – crediamo che sia opportuno ancora una volta sospendere le attività didattiche e le attività sportive scolastiche, per attivare i controlli agli edifici e alle palestre”.

Le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private resteranno quindi chiuse “per consentire i controlli da parte dei nostri tecnici. Non siete soli, sarete aggiornati – conclude Manzoni – su eventuali novità, atteniamoci alle comunicazioni ufficiali”.

Intanto sono in corso verifiche dei Vigili del Fuoco per lesioni segnalate su alcuni edifici nella zona di Pozzuoli dopo la scossa di terremoto che ha portato in strada la popolazione puteolana, tanta la paura, tante le persone che hanno deciso di allontanarsi o in ogni caso di accamparsi in auto, in tenda o in sistemazioni di fortuna pur di non passare la notte in casa. Nessuna segnalazione di persone coinvolte è giunta alla sala operativa del Comando di Napoli.