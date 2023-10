Torre del Greco, falsa lettera su evacuazione della città dopo terremoto ai Campi Flegrei

Una finta lettera con tanto di logo del Comune di Torre del Greco che annunciava l’immediata evacuazione della città a causa di un rischio terremoto, legato a quanto sta accadendo da settimane nell’area Flegrea, è stata fatta circolare sui social e i servizi di messaggistica presenti sui cellulari, nella mattinata di oggi.

Popolazione in allarme e linee del Comune intasate, nonostante sarebbe bastato leggere con attenzione il testo del documento, che ad una prima occhiata sembrava proprio un comunicato di Palazzo Baronale, ma che nei fatti è zeppo di sgrammaticature e imprecisioni, scritta in un italiano estremamente approssimativo, per capire che si trattava di un documento fake.

Atti di gravità inaudita, fatto per destabilizzare l’ordine pubblico

E proprio l’apprensione della popolazione ha spinto il primo cittadino ad emettere un “vero comunicato” per tranquillizzare e chiarire che si trattava di un comunicato fasullo da non tenere assolutamente in considerazione. “Si tratta di procurato allarme, pronti a presentare denuncia alla polizia postale”, ha scritto nel suo messaggio Mennella, perchè un atto del genere non può essere derubricato a scherzo goliardico.

“Quanto accaduto nelle ore scorse – ha sottolineato – è di una gravità inaudita. Chi ha agito, l’ha fatto per destabilizzare l’ordine pubblico e creare infondate preoccupazioni tra la popolazione”. Ed in effetti, proprio in un momento in cui tutta l’area tra Vesuvio e Solfatara sta attraversano un momento di grande e seria tensione a causa delle continue scosse, lo “scherzo” di questa mattina avrebbe potuto provocare serie conseguenze nella popolazione già sul chi va là per le notizie che arrivano da Pozzuoli e dintorni.

Scoveremo questi farabutti che “giocano” ad aizzare le folle

“Oltre a smentire categoricamente quanto riportato nella lettera fatta circolare artatamente, abbiamo anche provveduto a dare mandato agli uffici preposti per presentare denuncia alla polizia postale. Scoveremo questi farabutti che “giocano” ad aizzare le folle, procurando falsi allarmi”, ha aggiunto.

Usa toni duri e decisi il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella. La lettera, realizzata su una carta intestata palesemente contraffatta ma che riporta il logo e la dicitura “Città di Torre del Greco” e in calce la scritta “Il Sindaco Luigi Mennella” (pur mancando di firma autografa o anche solo del richiamo ad un’eventuale sottoscrizione in forma digitale), riporta in oggetto un non meglio precisato “Piano di evacuazione Torre del Greco”. Scritta in un italiano estremamente approssimativo, descrive “una onda sismica (terremoto) di magnitudo 4.2 della scala”, arrivando a chiedere “a tutti i cittadini di mantenere la calma e chiediamo gentilmente di recarsi ai piani e punti di evacuazione”.

“Purtroppo – ha concluso i primo cittadino torrese – in uno stato come quello attuale, nel quale la popolazione vive una fase di paura e preoccupazione, ogni minimo segnale può essere interpretato negativamente. Per questo motivo, con l’aiuto delle forze dell’ordine, cercheremo di risalire agli autori di questo gravissimo e inaudito falso”.