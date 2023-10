Un importante passo avanti per Gragnano. Il Consiglio comunale ha dato il via libera definitivo per la creazione di un Distretto Commerciale che promette di portare nuovi orizzonti economici alla città. L’entusiasmo permea l’intera amministrazione, guidata dal sindaco Nello D’Auria, il quale sottolinea l’importanza di questo progetto per aumentare la competitività e l’attrattività del territorio.

Gragnano, in arrivo il Distretto del Commercio: l’economia verso nuovi orizzonti

Il Distretto Commerciale avrà un ruolo fondamentale nel coinvolgere tutte le forze economiche locali, creando un progetto integrato che metta in comune strategie e programmi per rilanciare le attività produttive e rafforzare l’identità territoriale di Gragnano. La città sta vivendo una crescita imprenditoriale significativa, come dimostra il successo delle aziende locali, in particolare i pastifici, che hanno avuto l’opportunità di farsi conoscere a livello internazionale grazie alla festa della Pasta.

Non va trascurata l’importanza del turismo, con Gragnano che ha visto un aumento significativo di visitatori stranieri durante la stagione estiva. Il Distretto del Commercio avrà il compito di coordinare nuovi progetti imprenditoriali e riqualificare diverse zone della città, migliorando i servizi offerti ai cittadini.

Gragnano sta vivendo un periodo di crescita e rinnovamento

La città è sempre più orientata verso l’Industria 4.0 e ha attirato l’attenzione di imprenditori nazionali e internazionali. Oltre ai rinomati pastifici, Gragnano è famosa anche per le sue pizzerie e il delizioso panuozzo, recentemente riconosciuto come D.O.P., che costituisce un altro elemento di attrattività turistica per la città.

Gragnano sta vivendo un periodo di crescita e rinnovamento, grazie all’attuale amministrazione e alla sua visione strategica. Sebbene alcune sfide persistano, la città è indubbiamente in una delle sue fasi più floride e promettenti.

Michele Mercurio