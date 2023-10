Coppa Italia serie C la Juve Stabia supera il Potenza ai rigori

La Juve Stabia supera il primo turno di Coppa Italia Serie C, avendo la meglio sul Potenza allo stadio Menti ai calci di rigori. Il risultato finale è stato di 6-5 in una serata lunghissima dopo tempi regolamentari e supplementari. I novanta minuti sono finiti 1-1, nei supplementari un gol per parte per il 2-2 finale.

Gran turn over per la formazione di mister Pagliuca: spazio ai più giovani e a chi ha giocato di meno in campionato finora. Il Potenza di mister Colombo si è dimostrato formazione arcigna e ben quadrata, con più giocatori considerati titolari schierato in campo rispetto ai gialloblù.

Partita combattuta nei tempi regolamentari, con tante emozioni nella ripresa e nei tempi supplementari. Dopo un primo tempo chiusosi a reti bianche con una occasione gol per parte, il Potenza va in vantaggio nella ripresa all’8′ con Gagliano su punizione. La Juve Stabia pareggia nel recupero al 47’ con D’Amore.

Nei supplementari il Potenza passa ancora con Asencio al 98’, quindi la Juve Stabia la riacciuffa con Picardi al 108’. Una girandola di emozioni nel finale con il Potenza che poteva ancora segnare e la Juve che ha pure sprecato qualche ripartenza. Alla lotteria dei rigori la spunta la Juve Stabia con la rete finale del giovane Guarracino, dopo che Volpe e Maddaloni del Potenza hanno sbagliato il loro penalty. Nel prossimo turno la Juve Stabia incontra la Turris al Liguori, con i corallini che hanno superato l’Audace Cerignola.

A seguire il tabellino ufficiale

Juve Stabia – Esposito, La Rosa (46′ Picardi), Maselli (106′ Faccetti), Guarracino, Folino (75′ Andreoni), Gerbo (55′ Meli), D’Amore, Rovaglia, Erradi (70′ Ruggiero), Marranzino (75′ Aprea), Vimercati. A disposizione: Signorini, Bellich, Romeo, Buglio, Piscopo, Baldi, Meli, Bachini, Candellone, Andreoni, Faccetti, Aprea, Picardi, Leone, Ruggiero. Allenatore: Guido Pagliuca.

Potenza – Gasparini, Maddaloni, Armini (81′ Hadziosmanovic) , Steffè (74′ Prezioso), Rossetti (66′ Di Grazia), Mata (74′ Saporiti), Verrengia, Gagliano (66′ Asencio), Hristov, Volpe, Candellori. A disposizione: Alastra, Galiano, Monaco, Caturano, Di Grazia, Prezioso, Sbraga, Porcino, Schiattarella, Saporiti, Asencio Moraes, Hadziosmanovic. Allenatore: Alberto Colombo.

Marcatori: 53′ Gagliano (P), 90’+2 D’Amore (JS), 98′ Asencio (P), 108′ Picardi (JS). Rigori: Di Grazia (P) Gol, Meli (JS) Gol, Saporiti (P) Gol, Rovaglia (JS) Parato, Asencio (P) Gol, D’Amore (JS) Gol, Volpe (P) Fuori, Faccetti (JS) Gol , Maddaloni (P) Fuori, Guarracino (JS) Gol. Ammoniti: Vimercati (JS), Maselli (JS), Candellori (P), Meli (JS). Espulsi: Tarantino (Vice Allenatore JS). Arbitro: sig. Edoardo Gianquinto della sezione AIA di Parma. Assistenti: sig. Nicola Di Meo e sig. Vincenzo Russo della sezione AIA di Nichelino. Quarto Ufficiale: sig. Davide Testoni della sezione AIA di Ciampino.

Domenico Ferraro