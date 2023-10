Napoli, arriva Cicciobello Bomber: ispirato ad Osimhen

Osimhen, dopo anche le parole di De Laurentiis sul rinnovo, sembra aver ritrovato prestazioni, gol e serenità. Ma l’attaccante nigeriano sta per rendere felici i supporter azzurri per un’iniziativa che non riguarda il campo. Il bomber partenopeo, infatti, sarà da ispirazione per un nuovo Cicciobello.

Il famoso bambolotto, prodotto da Giochi Preziosi, verrà presentato sul mercato nella nuova versione “bomber”.

Il giocattolo sarà licenziato dalla SSC Napoli e presenterà tutti i particolari legati all’attaccante: divisa azzurra, maschera nera e capelli corti, ricci e gialli. Il Cicciobello Bomber sarà disponibile a partire da ottobre 2023, ed avrà un costo di 70 euro.