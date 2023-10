Napoli, tragedia nel cantiere della metropolitana: operaio muore travolto da un furgone

Un operaio 60enne è morto investito da furgone nel cantiere della metropolitana di Secondigliano in via Giaime Pintor.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Eav: “Profonda tristezza”

“Profonda tristezza per la morte di un operaio nel cantiere della metropolitana di Secondigliano. Solidarietà alla famiglia, non verrà lasciata sola. Piena collaborazione con le autorità per fare chiarezza sulla vicenda”. è la nota di Eav, Ente Autotonomo Volturno s.rl. sul decesso del 60enne.

I sindacati: “Ennesima morte sul lavoro”

“L’ennesimo morto sul lavoro. Un altro operaio che esce di casa per non farvi più ritorno. Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia e chiediamo maggiori investimenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Un’emergenza che deve essere presa in seria considerazione dalla politica, dal governo e dalle imprese con interventi seri e mirati per fermarla e per restituire la giusta dignità alle lavoratrici e ai lavoratori e alle loro famiglie” E’ quanto affermano Gianpiero Tipaldi e Massimo Sannino, rispettivamente segretari generali della Cisl Napoli e della Filca Cisl Napoli